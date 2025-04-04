Загальний запит на фінансування робіт із догляду за деревами складає 4,87 мільйона гривень. З них 907 тисяч гривень передбачено на видалення аварійних дерев, а 1,4 мільйона гривень – на корчування пнів. Однак, з урахуванням поточного бюджету, комісія запропонувала поки що виділити лише 2 мільйони гривень для санітарної обрізки. Роботи планують провести до початку сезону, а восени, за наявності додаткових коштів, можливо, буде продовження.

Під час засідання також розглядали питання щодо виконавців робіт. Було вирішено, що замість комунального підприємства «Міськзелентрест» підрядники для проведення обрізки будуть обиратися через тендер. Крім того, порушили питання інвентаризації зелених насаджень та можливості придбання спеціальної техніки для виконання подібних робіт без залучення сторонніх підрядників.

Раніше ми повідомляли, що у курортний сезон в Одесі цього року безпечних пляжів стане більше