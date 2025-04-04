Общий запрос на финансирование работ по уходу за деревьями составляет 4,87 миллиона гривен. Из них 907 тысяч гривен предусмотрено на удаление аварийных деревьев, а 1,4 миллиона гривен — на корчевание пней. Однако, с учетом текущего бюджета, комиссия предложила пока выделить лишь 2 миллиона гривен для санитарной обрезки. Работы планируют провести до начала сезона, а осенью, при наличии дополнительных средств, возможно, будет продолжение.

Во время заседания также рассматривали вопрос об исполнителях работ. Было решено, что вместо коммунального предприятия «Горзелентрест» подрядчики для проведения обрезки будут выбираться через тендер. Кроме того, подняли вопрос инвентаризации зеленых насаждений и возможности приобретения специальной техники для выполнения подобных работ без привлечения сторонних подрядчиков.Ранее мы сообщали, что в курортный сезон в Одессе в этом году безопасных пляжей станет больше