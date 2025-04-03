На засіданні постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства, яке відбулося 3 квітня, стало відомо, що місто активно готується до впровадження системи евакуації транспортних засобів, які заважають руху. Наразі триває опрацювання необхідних документів та уточнення механізму роботи служби. Очікується, що підготовчі заходи завершаться до травня.

Вартість примусової евакуації попередньо визначена у розмірі 2000 гривень. Якщо автомобіль припаркований на трамвайних коліях або суттєво блокує рух, його можуть евакуювати без попередження. Власник буде зобов’язаний сплатити не лише штраф, а й витрати на транспортування. Остаточне рішення щодо тарифів має ухвалити виконком.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі з 1 січня значно подорожчала вартість паркування