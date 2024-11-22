В Одесі встановлять 11 нових мобільних укриттів

Виконавчий комітет Одеської міської ради ухвалив рішення про встановлення 11 мобільних укриттів для цивільного захисту. Ці споруди розміщуватимуть у районах із великим скупченням людей, зокрема в Пересипському та Хаджибейському районах. Укриття матимуть місткість 150-200 осіб кожне.

Дев’ять одиниць, встановлять у Пересипському районі, включно з Лузанівкою, де спостерігається дефіцит підземних укриттів. Два додаткові укриття з’являться у Хаджибейському районі на Черемушках.

Закупівлю й монтаж укриттів доручено Департаменту міського господарства спільно з комунальним підприємством «Сервісний центр». За виконання цього рішення відповідатиме заступниця міського голови Ганна Позднякова.

Адреси розташування майбутніх мобільних укриттів:

вул. Жоліо-Кюрі, 26 – вул. Віталія Блажка, 36

вул. Красна, 2

вул. Лузанівська, 67

вул. Паустовського, 5

вул. Євгенія Танцюри, (колишня – Генерала Петрова), 41 – 45

вул. Євгенія Танцюри, (колишня – Генерала Петрова), 54

парк Ентузіастів (вул. Академіка Сахарова – вул. Академіка Заболотного)

парк Молодіжний (з Кримського бульвару),

парк ім. Добровольського, (ріг просп. Князя Володимира Великого (колишній – Добровольського) та вул. Марсельської)

просп. Князя Володимира Великого (колишній – Добровольського), 114 (біля ресторану швидкого харчування «МакДональдз»)

просп. Князя Володимира Великого (колишній – Добровольського), 92

Читайте також: