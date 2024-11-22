В Одесі встановлять 11 нових мобільних укриттів

В Одесі встановлять 11 мобільних укриттів у місцях із великим скупченням людей. Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради задля підвищення безпеки мешканців. Про це повідомляє міська рада Одеси.
Виконавчий комітет Одеської міської ради ухвалив рішення про встановлення 11 мобільних укриттів для цивільного захисту. Ці споруди розміщуватимуть у районах із великим скупченням людей, зокрема в Пересипському та Хаджибейському районах. Укриття матимуть місткість 150-200 осіб кожне.
Дев’ять одиниць, встановлять у Пересипському районі, включно з Лузанівкою, де спостерігається дефіцит підземних укриттів. Два додаткові укриття з’являться у Хаджибейському районі на Черемушках.
Закупівлю й монтаж укриттів доручено Департаменту міського господарства спільно з комунальним підприємством «Сервісний центр». За виконання цього рішення відповідатиме заступниця міського голови Ганна Позднякова.
Адреси розташування майбутніх мобільних укриттів:
- вул. Жоліо-Кюрі, 26 – вул. Віталія Блажка, 36
- вул. Красна, 2
- вул. Лузанівська, 67
- вул. Паустовського, 5
- вул. Євгенія Танцюри, (колишня – Генерала Петрова), 41 – 45
- вул. Євгенія Танцюри, (колишня – Генерала Петрова), 54
- парк Ентузіастів (вул. Академіка Сахарова – вул. Академіка Заболотного)
- парк Молодіжний (з Кримського бульвару),
- парк ім. Добровольського, (ріг просп. Князя Володимира Великого (колишній – Добровольського) та вул. Марсельської)
- просп. Князя Володимира Великого (колишній – Добровольського), 114 (біля ресторану швидкого харчування «МакДональдз»)
- просп. Князя Володимира Великого (колишній – Добровольського), 92
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