В Одессе установят 11 новых мобильных укрытий

В Одессе установят 11 мобильных укрытий в местах с большим скоплением людей. Решение принял исполнительный комитет городского совета для повышения безопасности жителей. Об этом сообщает городской совет Одессы.
Исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение об установлении 11 мобильных укрытий для гражданской защиты. Эти сооружения будут размещаться в районах с большим скоплением людей, в частности в Пересыпском и Хаджибейском районах. Укрытия будут иметь вместимость 150-200 человек каждое.
Девять единиц, установят в Пересипском районе, включая Лузановку, где наблюдается дефицит подземных укрытий. Два дополнительных укрытия появятся в Хаджибейском районе на Черемушках.
Закупку и монтаж укрытий поручено Департаменту городского хозяйства совместно с коммунальным предприятием «Сервисный центр». За выполнение этого решения будет отвечать заместитель городского головы Анна Позднякова.
Адреса расположения будущих мобильных укрытий:
- ул. Жолио-Кюри, 26 — ул. Виталия Блажко, 36
- ул. Красная, 2
- ул. Лузановская, 67
- ул. Паустовского, 5
- ул. Евгения Танцюры, (бывшая — Генерала Петрова), 41 — 45
- ул. Евгения Танцюры, (бывшая — Генерала Петрова), 54
- парк Энтузиастов (ул. Академика Сахарова — ул. Академика Заболотного)
- парк Молодежный (с Крымского бульвара),
- парк им. Добровольского, (угол просп. Князя Владимира Великого (бывший — Добровольского) и ул. Марсельской)
- просп. Князя Владимира Великого (бывший — Добровольского), 114 (возле ресторана быстрого питания «МакДональдз»)
- просп. Князя Владимира Великого (бывший — Добровольского), 92
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