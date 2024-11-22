В Одессе установят 11 новых мобильных укрытий

Исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение об установлении 11 мобильных укрытий для гражданской защиты. Эти сооружения будут размещаться в районах с большим скоплением людей, в частности в Пересыпском и Хаджибейском районах. Укрытия будут иметь вместимость 150-200 человек каждое.

Девять единиц, установят в Пересипском районе, включая Лузановку, где наблюдается дефицит подземных укрытий. Два дополнительных укрытия появятся в Хаджибейском районе на Черемушках.

Закупку и монтаж укрытий поручено Департаменту городского хозяйства совместно с коммунальным предприятием «Сервисный центр». За выполнение этого решения будет отвечать заместитель городского головы Анна Позднякова.

Адреса расположения будущих мобильных укрытий:

ул. Жолио-Кюри, 26 — ул. Виталия Блажко, 36

ул. Красная, 2

ул. Лузановская, 67

ул. Паустовского, 5

ул. Евгения Танцюры, (бывшая — Генерала Петрова), 41 — 45

ул. Евгения Танцюры, (бывшая — Генерала Петрова), 54

парк Энтузиастов (ул. Академика Сахарова — ул. Академика Заболотного)

парк Молодежный (с Крымского бульвара),

парк им. Добровольского, (угол просп. Князя Владимира Великого (бывший — Добровольского) и ул. Марсельской)

просп. Князя Владимира Великого (бывший — Добровольского), 114 (возле ресторана быстрого питания «МакДональдз»)

просп. Князя Владимира Великого (бывший — Добровольского), 92

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