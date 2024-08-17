Новини Одеси та Одеської області

В Одесі встановили не зовсім звичайні антипаркувальні стовпчики (фото, відео)

В Одесі встановили не зовсім звичайні антипаркувальні стовпчики (фото, відео)

В Одесі на вулиці Сегедській вперше в Україні встановили антипаркувальні стовпчики, виготовлені з переробленого пластику.

Такою, безперечно, приємною та позитивною новиною поділився у соцмережах одеський громадський діяч, голова ГО «Веловектор» Олександр Прохоров.

Як пояснює громадський діяч, призначення цих стовпчиків – не допускати наїзду недобросовісних автомобілістів на газон.

Унікальні антипаркувальні стовпчики в Одесі

Це спільний проект одеських екоактивістів із лабораторією «Дорогоцінний пластик», яку очолює екоактивіст Євген Хлєбніков.

Ще на тему: В Одесі придумали унікальну плитку із пластику (фото)

«Вироби виготовлені за унікальною технологією, розробленою одеськими винахідниками. Матеріал виходить надміцний, стійкий до перепадів температур, ультрафіолету та інших подразників. Сировиною є суміш пластикових відходів, більшість з яких не переробляється в Україні. На один виріб іде приблизно кубометр пластикового сміття, яке в іншому випадку потрапить на звалище», – розповів Олександр Прохоров.

Він також зазначив, що стовпчики на Сегедській – це лише перша тестова партія (6 штук), яку безкоштовно передали комунальним службам для встановлення. А за кілька днів в Одесі вже на іншій локації з’являться перші горизонтальні делініатори.

Нагадаємо, ще до повномасштабної війни на одному з дитячих майданчиків в Одесі уклали тротуарну плитку з неліквідного пластику – ПЕТ-пляшок та одноразового посуду, що не підлягають переробці.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk