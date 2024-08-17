В Одесі встановили не зовсім звичайні антипаркувальні стовпчики (фото, відео)

Такою, безперечно, приємною та позитивною новиною поділився у соцмережах одеський громадський діяч, голова ГО «Веловектор» Олександр Прохоров.

Як пояснює громадський діяч, призначення цих стовпчиків – не допускати наїзду недобросовісних автомобілістів на газон.

Це спільний проект одеських екоактивістів із лабораторією «Дорогоцінний пластик», яку очолює екоактивіст Євген Хлєбніков.

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«Вироби виготовлені за унікальною технологією, розробленою одеськими винахідниками. Матеріал виходить надміцний, стійкий до перепадів температур, ультрафіолету та інших подразників. Сировиною є суміш пластикових відходів, більшість з яких не переробляється в Україні. На один виріб іде приблизно кубометр пластикового сміття, яке в іншому випадку потрапить на звалище», – розповів Олександр Прохоров.

Він також зазначив, що стовпчики на Сегедській – це лише перша тестова партія (6 штук), яку безкоштовно передали комунальним службам для встановлення. А за кілька днів в Одесі вже на іншій локації з’являться перші горизонтальні делініатори.

Нагадаємо, ще до повномасштабної війни на одному з дитячих майданчиків в Одесі уклали тротуарну плитку з неліквідного пластику – ПЕТ-пляшок та одноразового посуду, що не підлягають переробці.