Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Таирова уложили плитку из мусора, собранного в море

В Одессе на Таирова уложили плитку из мусора, собранного в море

В Одессе на одной из детских площадок на Таирова уложили тротуарную плитку из неликвидного пластика — ПЭТ-бутылок и одноразовой посуды, не подлежащих переработке.

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Как сообщает «Думская», эту акцию ее организаторы приурочили ко Дню Черного моря, который отмечали 31 октября.

Ранее энтузиасты группы «Дорогоцінний пластик. Precious plastic Ukraine» совместно с учеными из проекта EMBLAS — Environmental Monitoring in the Black Sea, в рамках которого ведется постоянный мониторинг морской среды и отрабатываются различные способы борьбы с загрязнением окружающей среды, задумали этот проект как способ борьбы с пластиковыми отходами, которые загрязняют Черное море.

Несколько квадратов новой плитки уложили во дворе домов №52, №52/2 и №52/1 по улице Шишкина. Всего было использовано 108 предметов весом 150 кг из неликвидного пластика.

Как рассказал руководитель проекта «Дорогоцінний пластик» Евгений Хлебников, поначалу было много проб и ошибок, пока активисты создали, протестировали и отстроили оборудование. За время проекта было принято на переработку около 900 кг пластика. Обычно такой пластик только сжигают, но энтузиасты решили его сортировать и переделывать в тротуарную плитку.

Первая уложенная на Таирова плитка — экспериментальная. Экологи будут наблюдать, насколько долговечным и надежным окажется новое покрытие.

Фото: Думская

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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