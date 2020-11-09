В Одессе придумали уникальную плитку из пластика (фото)

Обертки от шоколадок, упаковки от тортов, одноразовая посуда и прочие пластиковые отходы послужили материалом для создания тротуарной плитки. Так, в Одессе на детской площадке во дворе домов №52, 52/2 и 52/1 на улице Шишкина выложили под качелями 108 брусков такой плитки.

Автором идеи стал руководитель проекта «Драгоценный пластик. Precious plastic Ukraine», экоактивист Евгений Хлебников. Он разработал технологию, с помощью которой произвел такую плитку на специальном оборудовании для переработки пластика.

«В процессе экспериментов и проб я пришел к тому, что получил хороший результат», — говорит Евгений.

На 108 кусочков пошло 150 килограммов неликвидного пластика, который не принимают как вторсырье.

«Эта тротуарная плитка создана из неликвидного пластика. Если обычный человек на него посмотрит, он скажет, что это мусор. То есть это обертки от мороженого, шоколадок, упаковка от тортов, игрушек, одноразовая посуда. С таким пластиком никто не хочет возиться, потому что где-то попадается металл, остатки еды… У нас этот пластик накапливался, и вот пришла идея сделать такую плитку. Она получилась не очень красивая — грязно-серого цвета. Но альтернатива была сжечь или выбросить его на полигон. Так как мы занимаемся переработкой, то такого не могли себе позволить и пошли другим путем», — рассказывает Хлебников.

Отметим, что проект реализовали на грантовые средства от ЕС в рамках проекта ПРООН «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры». При этом продукт получился уникальным, так как подобное уличное покрытие нигде в мире не производят:

«Есть пластиковые столбики, ограждения, но вот пластиковой плитки еще не было нигде. Плюс в том, что она без примеси песка и ее можно переработать снова. Отходы, которые получаются, также можно перерабатывать», — отмечает активист.

Насколько такая плитка долговечна, покажет время. Но вот проблему скапливающихся луж после дождя под детскими качелями она уже решила.

Фото: Facebook.com/Дорогоцінний пластик. Precious plastic Ukraine