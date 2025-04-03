Подробиці події повідомили у прес-службі обласного управління поліції.
Правоохоронці розповіли, що автоподія трапилася напередодні ввечері на проспекті Князя Володимира Великого.
Попередньо відомо, що водій BMW, не обрав безпечної швидкості і дистанції, зіткнувся з маршрутним автобусом, який рухався попереду. У результаті постраждали п’ятеро пасажирів маршрутки.
Після аварії водій легкового автомобіля з місця події втік, залишивши автомобіль на місці події. Зараз його розшукує поліція.
Повні обставини ДТП встановлюються.
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