ДТП в Одессе 2 апреля 2025
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Подробиці події повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

Правоохоронці розповіли, що автоподія трапилася напередодні ввечері на проспекті Князя Володимира Великого.

Попередньо відомо, що водій BMW, не обрав безпечної швидкості і  дистанції, зіткнувся з маршрутним автобусом, який рухався попереду. У результаті постраждали п’ятеро пасажирів маршрутки.

ДТП за участю маршрутки в Одесі

Після аварії водій легкового автомобіля з місця події втік, залишивши автомобіль на місці події. Зараз його розшукує поліція.

В Одесі: водій BMW врізався в маршрутку

Повні обставини ДТП встановлюються.

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