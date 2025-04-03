Подробности происшествия сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Правоохранители рассказали, что автопроисшествие случилось накануне вечером на проспекте Князя Владимира Великого.

Предварительно известно, что водитель BMW не выбрав безопасную скорость и не рассчитав дистанцию, совершил столкновение с двигавшимся впереди маршрутным автобусом. В результате пострадали пятеро пассажиров маршрутки.

После аварии водитель легковушки с места происшествия скрылся, оставив автомобиль на месте происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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