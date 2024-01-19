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В Одесі викрили посадовця, який закуповував ліки за завищеними цінами

В Одесі викрили посадовця, який закуповував ліки за завищеними цінами

Колишній директор Одеського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф закуповував ліки за завищеними цінами.За такою схемою чиновник розтратив майже пів мільйона гривень бюджетних коштів.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, у 2022 році генеральний директор Центру свідомо уклав договір з фізичною особою підприємицею, яка займалась оптовою торгівлею фармацевтичними товарами. Згідно з договором, медичні матеріали купували за цінами, які були значно вищі за ринкові.

У підприємиці Центр закупив гемостатичні бинти та компресійні гемостатичні губки, заплативши за це понад 800 тисяч гривень, переплативши майже 500 тисяч гривень.

гроші на столі

Наразі колишньому чиновнику повідомили про підозру та клопочуть про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За вчинений злочин – розтраті чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану, підозрюваному загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років з позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років.

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