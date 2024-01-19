В Одессе разоблачили чиновника, который закупал лекарства по завышенным ценам

Бывший директор Одесского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф закупал лекарства по завышенным ценам. По такой схеме чиновник растратил почти полмиллиона гривен бюджетных средств.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
Как установили правоохранители, в 2022 году генеральный директор Центра сознательно заключил договор с физическим лицом предпринимателем, которое занималось оптовой торговлей фармацевтическими товарами. Согласно договору, медицинские материалы покупали по ценам, которые были значительно выше рыночных.
У предпринимателя Центр закупил гемостатические бинты и компрессионные гемостатические губки, заплатив за это более 800 тысяч гривен, переплатив почти 500 тысяч гривен.
Пока бывшему чиновнику сообщили о подозрении и хлопочут об избрании меры пресечения — содержании под стражей.
За совершенное преступление — растрате чужого имущества в крупных размерах в условиях военного положения, подозреваемому грозит лишение свободы от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.
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