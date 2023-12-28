В Одесі військовий узяв у заручники власну дитину та дружину

В Одесі у квартирі п’ятиповерхівки на вулиці Івана та Юрія Лип озброєний чоловік взяв у заручники власну 13-річну дитину та дружину. Мешканців під’їзду довелося евакуювати.
Інцидент стався сьогодні, 28 грудня, близько 15-ї години.
Як повідомляє місцеве видання Думська, чоловік був під наркотиками. За попередньою інформацією, нападник військовий, і він був озброєний.
На місце події прибув поліцейський спецназ та карета “швидкої допомоги”. На щастя, медична допомога нікому не знадобилася.
Нападника знешкодив і затримав спецназ. Дебошира вивели з будівлі та відвезли на “швидкій”.
Наразі на місці подій залишаються рятувальники, бійці поліцейського спецназу, які й звільнили заручників, представники Військової служби правопорядку.
Офіційної інформації від поліції наразі немає.
Нагадаємо, влітку цього року у Чорноморську чоловік взяв у заручники власну дружину з маленькою дочкою.
Фото – Думська