В Одесі військовий узяв у заручники власну дитину та дружину

Інцидент стався сьогодні, 28 грудня, близько 15-ї години.

Як повідомляє місцеве видання Думська, чоловік був під наркотиками. За попередньою інформацією, нападник військовий, і він був озброєний.

На місце події прибув поліцейський спецназ та карета “швидкої допомоги”. На щастя, медична допомога нікому не знадобилася.

Нападника знешкодив і затримав спецназ. Дебошира вивели з будівлі та відвезли на “швидкій”.

Наразі на місці подій залишаються рятувальники, бійці поліцейського спецназу, які й звільнили заручників, представники Військової служби правопорядку.

Офіційної інформації від поліції наразі немає.

Нагадаємо, влітку цього року у Чорноморську чоловік взяв у заручники власну дружину з маленькою дочкою.

Фото – Думська