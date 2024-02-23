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Наказав підлеглим будувати маєток: на Одещині судитимуть заступника командира військової частини

Наказав підлеглим будувати маєток: на Одещині судитимуть заступника командира військової частини

До суду направлено справу заступника командира військової частини на Одещині, якого звинувачують у використанні військових ресурсів для будівництва маєтку своєї тещі замість виконання службових обов’язків.

Згідно з інформацією Державного бюро розслідувань, заступник командира військової частини наказав своїм підлеглим замість служби будувати маєток для родича. Протягом року військовослужбовці продовжували отримувати заробітну плату коштом бюджету, хоча займались будівництвом.

фото будинку всередині від ДБР

фото будинку всередині від ДБР

Таким чином, з серпня 2022 року бійці, працюючи як будівельники, отримали понад 2 мільйони гривень. Заступника командира звинувачують у перевищенні службових повноважень та розтраті майна.

Справа заступника командира передана до суду, де йому загрожує до 12 років позбавлення волі за вказаними злочинами.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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