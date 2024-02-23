Наказав підлеглим будувати маєток: на Одещині судитимуть заступника командира військової частини

Про дрони на фронті, їх нестачу та складність польотів розповіли пілоти аеророзвідки 6 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних сил України нового роду військ — Сил безпілотних систем. Адже сьогодні безпілотники та дрони відіграють важливу роль у війні проти росії. Їх навіть називають зброєю майбутнього. Як саме використовують безпілотні системи на фронті, «Одеському життю» розповіли захисники, які воюють на Бахмутському та Херсонському напрямках. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Сім’я бойового медика з Одеської області здобула його посмертну нагороду У місті Роздільна на Одещині сім’я загиблого на Донбасі військового медика Михайла Фокші отримала орден «За мужність» 3-го ступеня, яким був нагороджений посмертно захисник, згідно з Указом президента, за його невтомну боротьбу та самовідданість у захисті України. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі затримали чиновника мерії: що знайшли в його кабінеті В Одесі затримали заступника директора одного з департаментів міської ради. Чиновника підозрюють у вимаганні хабара в розмірі 1000 доларів за передачу комунального приміщення в оренду. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ