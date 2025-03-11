Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Василий Иеремия на своей странице в Фейсбук.

По словам депутата, проект восстановления дома готов и его уже представили жителям пострадавшего дома.

Одесский городской совет уже выделил на ремонт 12 млн грн, но, к сожалению, эта сумма не покроет всех расходов, поэтому есть потребность в ее увеличении.

“Целостность здания, общественные и общие помещения будут восстановлены за счет городского бюджета”, — отметил Василий Иеремия.

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