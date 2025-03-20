Нове відділення кардіології та кардіохірургії відкрили в Одеській міській клінічній лікарні №11. Будівлю повністю відремонтували, використавши сучасні матеріали і технології. У приміщенні облаштували комфортні палати на кілька осіб, а рентгенхірургічний блок та операційні отримали новітнє обладнання для лікування серцево-судинних захворювань.

Відділення здатне надавати високотехнологічну медичну допомогу. Усі послуги доступні безкоштовно, але лише в межах державної програми медичних гарантій. У міськраді зазначили, що під час ремонту особливу увагу приділили створенню безбар’єрного доступу для пацієнтів.

Мер Одеси Геннадій Труханов наголосив, що нове відділення стало ще одним кроком у розвитку медичної інфраструктури міста. За його словами, тепер усі опорні лікарні Одеси мають власні кардіологічні відділення. Він додав, що сучасні технології та кваліфікація медиків допоможуть рятувати життя.

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