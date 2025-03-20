Новое отделение кардиологии и кардиохирургии открыли в Одесской городской клинической больнице №11. Здание полностью отремонтировали, использовав современные материалы и технологии. В помещении обустроили комфортные палаты на несколько человек, а рентгенхирургический блок и операционные получили новейшее оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Отделение способно оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Все услуги доступны бесплатно, но только в рамках государственной программы медицинских гарантий. В горсовете отметили, что во время ремонта особое внимание уделили созданию безбарьерного доступа для пациентов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что новое отделение стало еще одним шагом в развитии медицинской инфраструктуры города. По его словам, теперь все опорные больницы Одессы имеют собственные кардиологические отделения. Он добавил, что современные технологии и квалификация медиков помогут спасать жизни.

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