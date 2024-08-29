Десята річниця Іловайського котла: як «зелений коридор» став смертельною пасткою

Бої за Іловайськ, відомі також як Іловайський котел – бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області під час війни на сході України в серпні 2014 року. Протягом кількох днів тривали запеклі бої, які закінчилися розстрілом українських військових росією.

Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність і віроломство російського агресора, про те, що будь-які перемовини з терористами і вбивцями є смертельно небезпечною справою, і довіряти їм не можна.

Бої за Іловайськ: хронологія подій

Іловайськ розташований за 40 кілометрів від Донецька і за 12 км від траси Н-21 – це головна артерія, яка з’єднує Луганськ із Донецьком. Також місто було важливим залізничним вузлом. Взявши під вогневий контроль вищезгадану трасу Н-21 і вийшовши на північні околиці Макіївки, українські воїни взяли б у кільце проросійських бойовиків у Донецьку. Це дозволило б відрізати терористів від постачання – у них закінчилися набої, снаряди та пальне. Тож, на перший погляд, Іловайськ був ключем до перемоги української армії на Донбасі та неминучої поразки ворога.

Більшу частину міста українські воїни взяли 18-19 серпня. Москва не захотіла миритися з поразкою і відправила на Донбас в Іловайськ 8 батальйонно-тактичних груп кадрових російських військових.

У ніч з 23 на 24 серпня 2014 року 3,5 тисячі російських солдатів, 60 танків і стільки ж гармат перетнули українсько-російський кордон. Як свідчать матеріали слідства, російські військові були одягнені як українські підрозділи, що заборонено Женевською конвенцією.

Наші воїни потрапили в щільне кільце ворога, який мав значну чисельну перевагу. У «котлі» опинилися батальйони «Донбас», «Дніпро-1», батальйони МВС «Херсон», «Світязь» і «Миротворець», «Шахтарськ», а також зведена рота 93-ї та 17-ї бригад Збройних сил України. Без води, їжі та боєприпасів…

В Іловайському котлі опинилося 1200-1300 українських військових – включно з тими підрозділами, які після наступу Росії були змушені відступити від Амвросіївки і Савур-могили.

Уся країна думками була там, із нашими героями. І офіційні особи до останнього запевняли, що ситуація під контролем.

«Військові, які вийшли з Іловайська, говорили, що певний час у них ще були шанси прорватися і з боєм вийти з міста. Але керівництво вирішило домовитися про гарантії безпеки та «зелений коридор» для виходу наших військ. Таким чином терористи виграли ще кілька днів. За цей час росіяни встигли облаштувати вогневі позиції вздовж майбутнього «зеленого коридору», перетворюючи його на «коридор смерті», – згадує волонтер, засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Поки Генштаб України домовлявся з російським військовим керівництвом про «зелений коридор», окупанти вже готували пастки на шляху українських бійців. Тому й затягували переговори. Відомо, що протягом 26-28 серпня відбулося 12 телефонних розмов між Муженком і заступником начальника Генштабу збройних сил росії.

володимир путін “закликав” так званих «ополченців» гарантувати українцям безпечний вихід з оточення за узгодженими маршрутами. Організовані колони українських бійців почали виходити так званим «зеленим коридором» 29 серпня о 8:15. І були цинічно розстріляні впритул…

У вогневий мішок, який практично не залишив шансів вижити, потрапили обидві колони, що виходили з Іловайська через Многопілля до Новокатеринівки – двома різними заздалегідь узгодженими маршрутами. Російські війська знищили майже всю техніку як у північній колоні Булава, так і в південній колоні Вітер. Обстріл вели з танків, мінометів, гранатометів, стрілецької зброї.

Обіцянки російського диктатора, як завжди, виявилися брехливими.

У ці чорні дні незалежної України загинуло 366 українських воїнів, 429 – отримали поранення, 300 – потрапили в полон. Це тільки за офіційними даними. Втрати озброєння та військової техніки сягнули суми 300 мільйонів гривень. Українська армія зазнала найбільших одночасних втрат за всю історію війни на Донбасі.

Ці події показали всьому світу, що проти українців на Донбасі воює справжня регулярна російська армія. А ще нагадали, що путіну нізащо не можна довіряти і будь-який компроміс із ним – це пастка.