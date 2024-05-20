В Одесі відбудуться покази дитячого кінофестивалю: програма Чілдрен Кінофест-2024

Найбільший дитячий кінофестиваль України знову пройде в кінотеатрах 10 міст, а для онлайн-перегляду організатори підготували спеціальну програму «Коли ще звірі говорили».

Найкращі фільми оголосять на Церемонії закриття фестивалю 16 червня, а їхні творці отримають від 5 000 до 10 000 гривень.

Покази в кінотеатрах та онлайн як завжди безкоштовні за умови попередньої реєстрації, що розпочнеться 30 травня. Для реєстрації групи понад 5 осіб варто звернутися до місцевого координатора.

Покази в кінотеатрах

У кінотеатрах 10 міст можна буде переглянути фільми Міжнародного конкурсу, а найкращий із них буде визначено глядацьким голосуванням. Це 7 нових стрічок із різних європейських країн для дитячої аудиторії:

Фільм-відкриття «Королівство Кенсуке» (Велика Британія, Люксембург, Франція) — торішній учасник головного анімаційного фестивалю світу в Аннесі, цьогорічний призер Британської анімаційної премії та Дитячого міжнародного кінофестивалю у Нью-Йорку. Це історія про хлопчика та його вірного собаку, які опиняються на безлюдному острові після шторму;

(Велика Британія, Люксембург, Франція) — торішній учасник головного анімаційного фестивалю світу в Аннесі, цьогорічний призер Британської анімаційної премії та Дитячого міжнародного кінофестивалю у Нью-Йорку. Це історія про хлопчика та його вірного собаку, які опиняються на безлюдному острові після шторму; «Ніна та секрети Їжачка» (Франція) — ще один учасник анімаційного фестивалю в Аннесі від творців мультфільму «Хлопчик-фантом» — гіта Чілдрен Кінофесту 2016 року. Головна героїня — дівчинка, яка разом із другом та уявним їжачком намагаються розшукати скарб на фабриці.

(Франція) — ще один учасник анімаційного фестивалю в Аннесі від творців мультфільму «Хлопчик-фантом» — гіта Чілдрен Кінофесту 2016 року. Головна героїня — дівчинка, яка разом із другом та уявним їжачком намагаються розшукати скарб на фабриці. «Тонда, Славка і чарівне світло» (Угорщина, Словаччина, Чехія) — фентезі-анімація про пригоди особливого хлопчика, що світиться від народження, та його сусідку з чарівним ліхтариком.

(Угорщина, Словаччина, Чехія) — фентезі-анімація про пригоди особливого хлопчика, що світиться від народження, та його сусідку з чарівним ліхтариком. «Детективи звіропоїзда» (Норвегія) — анімаційна пригода в дусі детективів Аґати Крісті. У центрі сюжету — викрадення цінного винаходу, яке розслідує команда друзів.

(Норвегія) — анімаційна пригода в дусі детективів Аґати Крісті. У центрі сюжету — викрадення цінного винаходу, яке розслідує команда друзів. «Пташина скеля» (Ірландія) — творіння студії Cartoon Salloon, за плечима котрої — номінації на «Оскар» за анімаційні фільми «Пісня Моря» та «Годувальниця». Це історія для найменших про пташку та її друзів, які рятують від небезпек єдине яйце, знесене на їхньому острові цього року.

(Ірландія) — творіння студії Cartoon Salloon, за плечима котрої — номінації на «Оскар» за анімаційні фільми «Пісня Моря» та «Годувальниця». Це історія для найменших про пташку та її друзів, які рятують від небезпек єдине яйце, знесене на їхньому острові цього року. «Окейдякбувай» (Нідерланди) — ігрова стрічка, призерка юнацького журі конкурсу Міжнародного дитячого кінофестивалю в Чикаґо. Головні героїні — підлітки Джеймі та Іман, які тікають зі школи для дітей з порушенням слуху, щоб навідати бабусю однієї з дівчат.

(Нідерланди) — ігрова стрічка, призерка юнацького журі конкурсу Міжнародного дитячого кінофестивалю в Чикаґо. Головні героїні — підлітки Джеймі та Іман, які тікають зі школи для дітей з порушенням слуху, щоб навідати бабусю однієї з дівчат. Ще одна картина буде оголошена пізніше — це буде фільм-сюрприз, який представлятиме у міжнародному конкурсі Німеччину.

Онлайн покази

У фестивальному онлайн-кінотеатрі на глядачів чекає спеціальна добірка стрічок про тварин, до якої увійшли хіти з попередніх едицій Чілдрен Кінофесту:

«Паця» — комедійна історія про порося, яке потрібно дресувати.

— комедійна історія про порося, яке потрібно дресувати. «Неймовірна подорож на Північний полюс» — заснована на реальних подіях історія чотирилапої учасниці полярної експедиції на дирижаблі.

— заснована на реальних подіях історія чотирилапої учасниці полярної експедиції на дирижаблі. «Гол!» — мультфільм про маленького крота Манго, який ось-ось повинен вийти на роботу шахтарем, хоча мріє стати професійним футболістом.

— мультфільм про маленького крота Манго, який ось-ось повинен вийти на роботу шахтарем, хоча мріє стати професійним футболістом. «Зоопарк» — сімейний фільм про друзів, що намагаються врятувати тварин з місцевого зоопарку Белфаста під німецьким бомбардуванням у 1941 році.

— сімейний фільм про друзів, що намагаються врятувати тварин з місцевого зоопарку Белфаста під німецьким бомбардуванням у 1941 році. «Піпі, Пупу та Розмарі: Таємниця викрадених нот» — анімація про великий святковий концерт лісових жителів, який опинився під загрозою.

Спеціальні покази

Також на фестивалі буде кілька спеціальних подій, до яких можна буде долучитися як у кінотеатрі, так і онлайн: