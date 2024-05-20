В Одессе состоятся показы детского кинофестиваля: программа Чилдрен Кинофест-2024

Крупнейший детский кинофестиваль Украины снова пройдет в кинотеатрах 10 городов, а для онлайн-просмотра организаторы подготовили специальную программу «Когда еще звери говорили».

Лучшие фильмы объявят на Церемонии закрытия фестиваля 16 июня, а их создатели получат от 5 000 до 10 000 гривен.

Показы в кинотеатрах и онлайн как всегда бесплатные при условии предварительной регистрации, которая начнется 30 мая. Для регистрации группы более 5 человек стоит обратиться к местному координатору.

Показы в кинотеатрах

В кинотеатрах 10 городов можно будет посмотреть фильмы Международного конкурса, а лучший из них будет определен зрительским голосованием. Это 7 новых лент из разных европейских стран для детской аудитории:

Фильм-открытие «Королевство Кенсуке» (Великобритания, Люксембург, Франция) — прошлогодний участник главного анимационного фестиваля мира в Аннеси, нынешний призер Британской анимационной премии и Детского международного кинофестиваля в Нью-Йорке. Это история о мальчике и его верной собаке, которые оказываются на необитаемом острове после шторма;

(Великобритания, Люксембург, Франция) — прошлогодний участник главного анимационного фестиваля мира в Аннеси, нынешний призер Британской анимационной премии и Детского международного кинофестиваля в Нью-Йорке. Это история о мальчике и его верной собаке, которые оказываются на необитаемом острове после шторма; «Нина и секреты Ежика» (Франция) — еще один участник анимационного фестиваля в Аннеси от создателей мультфильма «Мальчик-фантом» — гита Чилдрен Кинофеста 2016 года. Главная героиня — девочка, которая вместе с другом и воображаемым ежиком пытаются разыскать сокровище на фабрике.

(Франция) — еще один участник анимационного фестиваля в Аннеси от создателей мультфильма «Мальчик-фантом» — гита Чилдрен Кинофеста 2016 года. Главная героиня — девочка, которая вместе с другом и воображаемым ежиком пытаются разыскать сокровище на фабрике. «Тонда, Славка и волшебный свет» (Венгрия, Словакия, Чехия) — фэнтези-анимация о приключениях особого мальчика, который светится от рождения, и его соседки с волшебным фонариком.

(Венгрия, Словакия, Чехия) — фэнтези-анимация о приключениях особого мальчика, который светится от рождения, и его соседки с волшебным фонариком. «Детективы зверопоезда» (Норвегия) — анимационное приключение в духе детективов Агаты Кристи. В центре сюжета — похищение ценного изобретения, которое расследует команда друзей.

(Норвегия) — анимационное приключение в духе детективов Агаты Кристи. В центре сюжета — похищение ценного изобретения, которое расследует команда друзей. «Птичья скала» (Ирландия) — творение студии Cartoon Salloon, за плечами которой — номинации на «Оскар» за анимационные фильмы «Песнь моря» и «Кормилица». Это история для самых маленьких о птичке и ее друзьях, которые спасают от опасностей единственное яйцо, снесенное на их острове в этом году.

(Ирландия) — творение студии Cartoon Salloon, за плечами которой — номинации на «Оскар» за анимационные фильмы «Песнь моря» и «Кормилица». Это история для самых маленьких о птичке и ее друзьях, которые спасают от опасностей единственное яйцо, снесенное на их острове в этом году. «Окейдякбувай» (Нидерланды) — игровая лента, призер юношеского жюри конкурса Международного детского кинофестиваля в Чикаго. Главные героини — подростки Джейми и Иман, которые убегают из школы для детей с нарушением слуха, чтобы навестить бабушку одной из девочек.

(Нидерланды) — игровая лента, призер юношеского жюри конкурса Международного детского кинофестиваля в Чикаго. Главные героини — подростки Джейми и Иман, которые убегают из школы для детей с нарушением слуха, чтобы навестить бабушку одной из девочек. Еще одна картина будет объявлена позже — это будет фильм-сюрприз, который будет представлять в международном конкурсе Германию.

Онлайн показы

В фестивальном онлайн-кинотеатре зрителей ждет специальная подборка лент о животных, в которую вошли хиты из предыдущих эдиций Чилдрен Кинофеста:

«Паця» — комедийная история о поросенке, которого нужно дрессировать.

— комедийная история о поросенке, которого нужно дрессировать. «Невероятное путешествие на Северный полюс» — основанная на реальных событиях история четверолапой участницы полярной экспедиции на дирижабле.

— основанная на реальных событиях история четверолапой участницы полярной экспедиции на дирижабле. «Гол!» — мультфильм о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером, хотя мечтает стать профессиональным футболистом.

— мультфильм о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером, хотя мечтает стать профессиональным футболистом. «Зоопарк» — семейный фильм о друзьях, которые пытаются спасти животных из местного зоопарка Белфаста под немецкой бомбардировкой в 1941 году.

— семейный фильм о друзьях, которые пытаются спасти животных из местного зоопарка Белфаста под немецкой бомбардировкой в 1941 году. «Пипи, Пупу и Розмари: Тайна похищенных нот» — анимация о большом праздничном концерте лесных жителей, который оказался под угрозой.

Специальные показы

Также на фестивале будет несколько специальных событий, к которым можно будет присоединиться как в кинотеатре, так и онлайн: