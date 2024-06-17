В Одесі вибух: був пуск ракети по місту

В Одесі вибух: був пуск ракети по місту

Пізнього вечора 17 червня 2024 року одеські передмістя струсонув сильний вибух. Перед цим пролунав сигнал повітряної тривоги. “Одеське Життя” повідомляє, що відомо про цю атаку.

За даними моніторингових каналів, місто було атаковане крилатою ракетою Х-59, запущеною з російського бомбардувальника Су-34. Чи був вибух наслідком прильоту, чи ракету збили захисники одеського неба, ще не ясно. Але за статистикою більшість таких ракет збиваються українською системою ППО.

Сигнал тривоги пролунав о 23.11. В Одеській обласній військовій адміністрації закликали мешканців Одеси та Одеського району залишатися у безпечних місцях до відбою через ракетну небезпеку.

За кілька хвилин пролунав сильний вибух, який чули жителі північної частини міста (селище Котовського).

Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Щойно буде нова інформація про обстріл, наше видання одразу повідомить її своїх читачів. Також нагадуємо, що найшвидший спосіб отримувати корисну та цікаву інформацію про війну, життя Одеси, області, країни та світу – підписати на телеграм-канал ОЖ.

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