В Одесі вибух: був пуск ракети по місту

За даними моніторингових каналів, місто було атаковане крилатою ракетою Х-59, запущеною з російського бомбардувальника Су-34. Чи був вибух наслідком прильоту, чи ракету збили захисники одеського неба, ще не ясно. Але за статистикою більшість таких ракет збиваються українською системою ППО.

Сигнал тривоги пролунав о 23.11. В Одеській обласній військовій адміністрації закликали мешканців Одеси та Одеського району залишатися у безпечних місцях до відбою через ракетну небезпеку.



За кілька хвилин пролунав сильний вибух, який чули жителі північної частини міста (селище Котовського).

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