В Одессе взрыв: был пуск ракеты по городу

По данным мониторинговых каналов, город был атакован крылатой ракетой Х-59, запущенной с российского бомбардировщика Су-34. Был взрыв следствием прилета, или ракету сбили защитники одесского неба, еще не ясно. Но по статистике, большинство таких ракет сбиваются украинской системой ПВО.

Сигнал тревоги прозвучал в 23:11. В Одесской областной военной администрации призвали жителей Одессы и Одесского района оставаться в безопасных местах до отбоя в связи с ракетной опасностью.



Спустя несколько минут прозвучал сильный взрыв, который слышали жители северной части города (поселок Котовского).

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