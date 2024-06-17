В Одессе взрыв: был пуск ракеты по городу

В Одессе взрыв: был пуск ракеты по городу

Поздним вечером 17 июня 2024 года одесские пригороды сотряс сильный взрыв. Перед этим прозвучал сигнал воздушной тревоги. “Одесская Жизнь” сообщает, что известно об этой атаке.

По данным мониторинговых каналов, город был атакован крылатой ракетой Х-59, запущенной с российского бомбардировщика Су-34. Был взрыв следствием прилета, или ракету сбили защитники одесского неба, еще не ясно. Но по статистике, большинство таких ракет сбиваются украинской системой ПВО.

Сигнал тревоги прозвучал в 23:11. В Одесской областной военной администрации призвали жителей Одессы и Одесского района оставаться в безопасных местах до отбоя в связи с ракетной опасностью.


Спустя несколько минут прозвучал сильный взрыв, который слышали жители северной части города (поселок Котовского).

Мы продолжаем следить за ситуацией. Как только будет новая информация об обстреле, наше издание сразу сообщит ее своим читателям. Также напоминаем, что самый быстрый способ получать полезную и интересную информацию о войне, жизни Одессы, области, страны и мира — подписать на телеграм-канал ОЖ. 

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