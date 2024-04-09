На трасі Одеса – Рені вантажівка задавила жінку на велосипеді

Як повідомили у прес-службі обласного управління поліції, автопригода сталася приблизно о 14 годині в межах села Михайлівка.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій вантажівки DAF скоїв наїзд на 38-річну місцеву мешканку, яка їхала велосипедом краєм дороги у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП жінка загинула на місці.

61-річного водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння – з’ясувалося, що на момент аварії він був тверезий.

На місці ДТП працювали правоохоронці. Водіїв просять взяти до відома, що рух транспорту на даній ділянці дороги частково ускладнений та здійснюється однією смугою.

Як повідомлялося, ввечері 3 квітня в Одесі на подвір’ї багатоповерхівки на вулиці Ільфа та Петрова під колеса автомобіля «Хонда» потрапила 10-річна дівчинка на велосипеді. Постраждалу з тяжкими травмами доправили до лікарні.