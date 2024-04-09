Новини Одеси та Одеської області

На трасі Одеса – Рені вантажівка задавила жінку на велосипеді

На трасі Одеса – Рені вантажівка задавила жінку на велосипеді

Сьогодні вдень, 9 квітня 2024 року, у Білгород-Дністровському районі Одеської області, на трасі Одеса – Рені сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

Як повідомили у прес-службі обласного управління поліції, автопригода сталася приблизно о 14 годині в межах села Михайлівка.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій вантажівки DAF скоїв наїзд на 38-річну місцеву мешканку, яка їхала велосипедом краєм дороги у попутному напрямку.

Вантажівка збила на смерть велосипедистку на трасі Одеса-Рені, 9 квітня 2024

Внаслідок ДТП жінка загинула на місці.

Читайте також: Модель з Одеси загинула страшною смертю в Італії, – ЗМІ

61-річного водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння – з’ясувалося, що на момент аварії він був тверезий.

На місці ДТП працювали правоохоронці. Водіїв просять взяти до відома, що рух транспорту на даній ділянці дороги частково ускладнений та здійснюється однією смугою.

Як повідомлялося, ввечері 3 квітня в Одесі на подвір’ї багатоповерхівки на вулиці Ільфа та Петрова під колеса автомобіля «Хонда» потрапила 10-річна дівчинка на велосипеді. Постраждалу з тяжкими травмами доправили до лікарні.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk