В Одесі тривають екстрені відключення: графіки на 14 грудня не оголошено

Після масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада і 13 грудня, була сильно пошкоджена постраждала енергетична інфраструктура. Якими будуть графіки на 14 грудня, дізнавалося – «Одеське життя».
За інформацією компанії «ДТЕК», через перевантаження мереж після масованої атаки в Одесі та Одеському районі продовжують діяти екстрені відключення. Це вимушений крок, щоб зберегти стабільність роботи енергооб’єктів.
В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень.
При цьому в компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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