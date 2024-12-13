В Одесі тривають екстрені відключення: графіки на 14 грудня не оголошено

За інформацією компанії «ДТЕК», через перевантаження мереж після масованої атаки в Одесі та Одеському районі продовжують діяти екстрені відключення. Це вимушений крок, щоб зберегти стабільність роботи енергооб’єктів.

В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень.

При цьому в компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

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