В Одесі тимчасово змінено рух двох тролейбусних маршрутів

Сьогодні, 22 серпня, в Одесі через ремонт електромереж внесено тимчасові зміни в схеми руху тролейбусних маршрутів №9 і №10.
Про це повідомили в КП «Одесміськелектротранс».
У зв’язку з ремонтними роботами ДТЕК із заміни високовольтного кабелю на вул. Космонавтів/Ок. Філатова з 10:00 – 14:00 тимчасово змінено рух тролейбусних маршрутів 9,10.
9 тролейбус рухатиметься за маршрутом: вул.Рішельєвська – вул.Суднобудівна.
10 тролейбус – за маршрутом: вул.Приморська – вул.Суднобудівна.
По вул.Космонавтів з інтервалом 20-25 хв курсуватимуть тролейбуси з автономним ходом.