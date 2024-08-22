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В Одесі тимчасово змінено рух двох тролейбусних маршрутів

В Одесі тимчасово змінено рух двох тролейбусних маршрутів

Сьогодні, 22 серпня, в Одесі через ремонт електромереж внесено тимчасові зміни в схеми руху тролейбусних маршрутів №9 і №10.

Про це повідомили в КП «Одесміськелектротранс».

У зв’язку з ремонтними роботами ДТЕК із заміни високовольтного кабелю на вул. Космонавтів/Ок. Філатова з 10:00 – 14:00 тимчасово змінено рух тролейбусних маршрутів 9,10.

9 тролейбус рухатиметься за маршрутом: вул.Рішельєвська – вул.Суднобудівна.

10 тролейбус – за маршрутом: вул.Приморська – вул.Суднобудівна.

По вул.Космонавтів з інтервалом 20-25 хв курсуватимуть тролейбуси з автономним ходом.

 

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