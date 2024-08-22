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22 августа в части Одессы до полуночи не будет света: адреса

22 августа в части Одессы до полуночи не будет света: адреса

Хотя стабилизационных отключений света в Одессе энергетики сегодня не планируют, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы на электросетях. В связи с этим многие одесситы проведут без света весь день, а часть адресов будет обесточена до полуночи.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 2-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, линия на жилом массиве, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я,
  • Садовая , 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я,
  • Пересыпская,
  • Балтская дорога, 28,
  • Большая Садовая,
  • Высоцкого, 1,5,5/1, 7, 9,11 ,11а,
  • Викадера и Ларсена (Восьмого марта),
  • Державина, 3, 2, 2-я, 11, 13, 15, 17, 164,
  • Донецкая, Жевахова, 3/а-9, 11, 11/корп.1, 13 , 4, 4а, 8, 12,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Капитана Кузнецова,
  • Карышковского,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • Локомотивная, 1,1а, 7, 9, 15, 17, 21, (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20,
  • Малая Садовая,
  • Николаевская дорога, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а,
  • Чайковая (Молодогвардейская),
  • Южная дорога,
  • Рыночная, 7,
  • Мариупольская (Ростовская),
  • Семена Палия, 109, 111,
  • пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7 -й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Черноморский,
  • 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8 -й, пер. Балтский
  • пер. 1-й Керченский 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10,
  • пер. Векслера, 1,
  • Квантовый переулок (пер. Державина),
  • просп. Добровольского, 52.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Симоненко, 1, 11а,
  • Варненская, 12/корп. 2, 3, 4, 14/корп.2, 3,
  • Космонавтов 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4.

Центральный РЭС

Работы до 00:00 23 августа:

  • Французский бульвар, 11а, 26/1, 34/Б, 26/корп.2,
  • Базарная, 45,
  • Василия Жуковского, 11, 13, 17,
  • Василия Стуса, 15 — 20,
  • Вице-Адмирала Азарова, 6 — 14 (парни , Еврейская, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 13, 24,
  • Канатная, 101а, в, 101/корп.2,
  • Карантинная, 14,
  • Европейская (Екатерининская), 55,
  • Литовская, 6 парные), 54,
  • Осипова, 3 — 11, 19,
  • Пироговская, 7/9,
  • Польская, 17, 19, 21,
  • Пушкинская 25, 27, 29, 31, 38/40,
  • Ришельевская, 21, 35 — 4 5-я,
  • Троицкая, 8, 8а, 12, 32, 33,
  • Урицкого, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а.

Работы до 19:00:

  • Успенская, 24, 26, 32, 34, 42,44 48, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 67/корп.69,
  • Ясна, 11,
  • пер. Матросов, 1, 1/6, 1б, 3, 4, 5.
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