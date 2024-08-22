Новости Одессы и Одесской области

В Одессе временно изменено движение двух троллейбусных маршрутов

В Одессе временно изменено движение двух троллейбусных маршрутов

Сегодня, 22 августа, в Одессе из-за ремонта электросетей внесены временные изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов №9 и №10.

Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

В связи с ремонтными работами ДТЭК по замене высоковольтного кабеля по ул.Космонавтов/Ак.Филатова с 10:00 — 14:00 времмено изменено движение троллейбусных маршрутов 9,10.

9 троллейбус будет двигаться по маршруту: ул.Ришельевская — ул.Судостроительная.

10 троллейбус — по маршруту: ул.Приморская — ул.Судостроительная.

По ул.Космонавтов с интервалом 20-25 мин будут курсировать троллейбусы с автономным ходом.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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