В Одессе временно изменено движение двух троллейбусных маршрутов

В Одесской области прогремел взрыв: что известно Поздним вечером среды, 21 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области был дан сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о ракетной опасности. И вскоре в области прозвучал взрыв. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе сменили руководителя городской службы по делам детей После 5 лет работы ушла с должности руководителя службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова. На ее место назначена Татьяна Проданчук. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы на 20 — 22 августа: бесплатные выставки и языковые курсы Внимание в Одессе начинают работу новые курсы украинского языка. Возможно именно вам они пригодятся. Занятия будут проходить в центре города, в библиотеке Багрицкого по средам в 16:00. Также напоминаем, что каждую неделю собирается и украинский клуб в библиотеке Грушевского, а также клуб разговорного английского — онлайн. Все подробности в наших анонсах. ПОДРОБНЕЕ

Более 10 пожарных борются с огнем на полях фильтрации Спасателям наконец удалось ликвидировать масштабный пожар, который почти неделю бушевал на угодьях Нижнеднестровского национального природного парка между Маяками и Яськами. А поля фильтрации продолжают гореть. ПОДРОБНЕЕ