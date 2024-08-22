В Одессе временно изменено движение двух троллейбусных маршрутов

Сегодня, 22 августа, в Одессе из-за ремонта электросетей внесены временные изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов №9 и №10.
Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».
В связи с ремонтными работами ДТЭК по замене высоковольтного кабеля по ул.Космонавтов/Ак.Филатова с 10:00 — 14:00 времмено изменено движение троллейбусных маршрутов 9,10.
9 троллейбус будет двигаться по маршруту: ул.Ришельевская — ул.Судостроительная.
10 троллейбус — по маршруту: ул.Приморская — ул.Судостроительная.
По ул.Космонавтов с интервалом 20-25 мин будут курсировать троллейбусы с автономным ходом.