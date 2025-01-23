Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Детективи ДБР викрили та затримали правоохоронців у вересні 2024 року.

Під час розслідування встановлено, що в січні 2023 року командир батальйону разом із заступником вирішили допомогти знайомому бізнесменові в питанні особистої охорони. Одному з підлеглих доручили охороняти бізнесмена. Правоохоронці направили одного зі своїх підлеглих охороняти бізнесмена, за що отримували щомісяця 8 тис. доларів США.

Підлеглий протягом півтора року охороняв бізнесмена і не з’являвся на роботі, проте продовжував отримувати зарплату.

Сума завданих державі збитків становить понад півмільйона гривень.

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Командира батальйону, заступника та охоронця обвинувачують у зловживанні службовим становищем. Відповідно до санкцій статті, їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

У ДБР додали, що командира батальйону та охоронця вже звільнено зі служби.