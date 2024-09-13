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Поліцейського на півтора року «продали» в охоронники: викрито схему корупції

Поліцейського на півтора року «продали» в охоронники: викрито схему корупції

На Одещині службовцям конвойного батальйону повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Слідчі вважають, що командир батальйону разом зі своїм заступником використовували підлеглого для охорони приватного бізнесмена, замість виконання службових обов’язків. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Згідно з даними слідства, на початку 2023 року, командир батальйону разом із заступником відправили одного з підлеглих охороняти знайомого бізнесмена. При цьому охоронець продовжував отримувати зарплату від держави, але виконував функції приватного охоронця, замість виконання своїх обов’язків у батальйоні.

За ці послуги посадовці батальйону отримали від бізнесмена 8 тисяч доларів. В результаті півтора року підлеглий не виконував свої прямі службові обов’язки, а збитки для держави склали півмільйона гривень. Обвинувачені вже отримали підозру, а командира батальйону та охоронця звільнили зі служби.

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