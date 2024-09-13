Поліцейського на півтора року «продали» в охоронники: викрито схему корупції

Згідно з даними слідства, на початку 2023 року, командир батальйону разом із заступником відправили одного з підлеглих охороняти знайомого бізнесмена. При цьому охоронець продовжував отримувати зарплату від держави, але виконував функції приватного охоронця, замість виконання своїх обов’язків у батальйоні.

За ці послуги посадовці батальйону отримали від бізнесмена 8 тисяч доларів. В результаті півтора року підлеглий не виконував свої прямі службові обов’язки, а збитки для держави склали півмільйона гривень. Обвинувачені вже отримали підозру, а командира батальйону та охоронця звільнили зі служби.