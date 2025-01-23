Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детективы ГБР разоблачили и задержали правоохранителей в сентябре 2024 года.

В ходе расследования установлено, что в январе 2023 года командир батальона вместе с заместителем решили помочь знакомому бизнесмену в вопросе личной охранны. Одному из подчиненных поручили охранять бизнесмена. Правоохранители направили одного из своих подчиненных охранять бизнесмена, за что получали ежемесячно 8 тыс. долларов США.

Подчиненный в течение полутора лет охранял бизнесмена и не появлялся на работе, однако продолжал получать зарплату.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более полумиллиона гривен.

Командир батальона, заместитель и охранник обвиняются в злоупотреблении служебным положением. В соответствии с санкциями статьи, им грозит до 6 лет лишения свободы.

В ГБР добавили, что командир батальона и охранник уже уволены со службы.