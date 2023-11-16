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В Одесі судимий реєстратор взявся за старе: допоміг привласнити нерухомість на 5 мільйонів

В Одесі судимий реєстратор взявся за старе: допоміг привласнити нерухомість на 5 мільйонів

Колишній державний реєстратор допоміг приватній особі привласнити мансарду триповерхового будинку в Приморському районі, що належала міській раді. Йому повідомили про підозру та ув’язнили.

Про це повідомляє ГУ поліції в Одеській області.

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Підозрюваний, працюючи державним реєстратором прав на нерухоме майно, вніс до держреєстру нерухомого майна зміни щодо збільшення загальної площі приміщення першого поверху з 30,5 кв. м. майже до 500 кв. м.

При цьому він отримав від власника приміщення пакет документів на нерухомість, у яких зазначено, що загальна площа майже 500 кв. І мансарду і перші два поверхи він врахував як нежитлове приміщення, хоча мансарда – це фактично 4-й поверх площею 460 кв. м.

Своїми діями чоловік завдав територіальній громаді Одеси збитків у розмірі майже 5 млн грн, зазначили у поліції.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 КК України. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати певні посади.

У поліції уточнили, що фігурант уже був засуджений за аналогічний злочин.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Слідство продовжується.

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