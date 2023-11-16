В Одессе судимый регистратор взялся за старое: помог присвоить недвижимость на 5 миллионов

Об этом сообщает ГУ полиции в Одесской области.

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Подозреваемый, работая государственным регистратором прав на недвижимое имущество, внес в госреестр недвижимого имущества изменения об увеличении общей площади помещения первого этажа с 30,5 кв. м. почти до 500 кв. м.

При этом он получил от владельца помещения пакет документов на недвижимость, в которых отмечено, что общая площадь почти 500 кв.м. И мансарду и первые два этажа он учел как нежилое помещение, хотя мансарда — это фактически 4-й этаж площадью в 460 кв. м.

Своими действиями мужчина нанес территориальной громаде Одессы ущерб в размере почти 5 млн грн, отметили в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 УК Украины. Ему грозит до 6 лет лишения свободы и лишения права занимать определенные должности.

В полиции уточнили, что фигурант уже был судим за аналогичного преступление.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Следствие продолжается.