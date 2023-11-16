Комерсантка продала мерії Чорноморська неїстівні консерви

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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З’ясувалося, що жінка у квітні 2022 року в рамках програми «Про створення матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» обдурила посадових осіб Чорноморської міськради та закупила у невідомого виробника 28,8 тис. банок консервів м’яса свинини з горохом для роздачі населення надзвичайних ситуацій у регіоні.

Технічні характеристики тушкованої консерви не відповідали вимогам ДСТУ, зокрема, товар не мав відповідного маркування та інформації про «дату виробництва», «дату придатності» та «вміст». У зв’язку з чим продати консерви на внутрішньому ринку України неможливо і вони підлягають утилізації.

Внаслідок таких протиправних дій місцевому бюджету завдано майже 1,3 млн грн збитків, щодо відшкодування якого прокуратурою пред’явлено позов.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

За такі дії жінці передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у цій же Чорноморській міській раді чиновники крали бюджетні гроші на будівництві.