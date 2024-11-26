Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть ДТЕК Одеські електромережі, багато абонентів Південного і Центрального РЕМ у вівторок, 26 листопада, залишилися без світла до 19:00.
Південний РЕМ
- Абрикосова, 4-48, 45-105а,
- Академіка Корольова, 43(з корпусами), 45(з корпусами), 49-59,
- Бернардацці, 8, 8/корп.1,
- Д.Бурлюка (Гаршина),
- Дачна,
- Дубовий Гай,
- Китобійна, 77, 77В,
- Костанді,
- Кришталева,1-12а,
- Купріна, 9а,
- Львівська, 1,2,(з корпусами),4-28,
- Раллі (Ляпідєвського), 3-16,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 88-104,195 ,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Ліпського (Толбухіна),
- Чикаленко Євгена, 62/1, 62/2, 56/3,
- дорога Фонтанська,
- пров. 1-й Дачний,
- пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. 1-й,2-й, Український,
- пров. 2-й Костанді, 1-15,
- пров. 3-й Костанді, 1-11,
- пров. Абрикосовий,
- пров. Ванний,
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина),
- пров. Дачний,
- пров. Іподромний,10,
- пров. Кришталевий, 5-10,
- пров. Літній,
- пров. Приморський, 1,3,3/корп.9,4/корп.7,11,15,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний,
- просп. князя Ярослава Мудрого (просп. Академіка Глушка), 11( з корпусами).
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Центральний РЕМ
- Йоганна Гена (Бажана),
- Богуна, В. Арнаутська, 33-49,
- Композитора Вербицького (О. Вронського),
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Малішевського (Гастело),
- Гімназична,
- Гранатна,
- Канатна,72-78,
- Квіткова,
- Квітнева,
- Клименка, 25,33в,
- Колонтаївська, 5-39,
- Ближні Млини (Кондренка),
- Кордонна,
- О. Косяченка,
- О. Станкова (Лейтенанта Шмідта), 4-17,
- М. Арнаутська, 36-48, 43-59,
- І.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30- 54,
- О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а- 27,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Осипова, 37-45,50/52,
- Пантелеймонівська, 7, 9, 44-56,
- Платанова,
- Італійська (Пушкінська), 41-71,
- Радісна, 114, 116,
- Різовська, 25-38,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська,
- Г.Михайленко (Спартаківська),
- Текстильників,1-7,2-14,
- Т. Тесс, 1- 43, 2-60,
- Тіниста, 9/корп.12,
- Туристська,7-19, 8-18,
- Успенська, 61,
- Ференца Ліста,
- пров. 1-й,2-й, Бузковий,
- пров. Гранатний,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2,3,4,
- Ольги Благовидової (Кострова),
- пров. Малиновський,7,
- пров. Мостовий, 1,2,2/корп.1,2б,4,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. К.Пігрова (Спартаківський),
- пров. Туристський, 2 -12б,
- проїзд Бузковий, 1-6.