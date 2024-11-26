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Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Через профілактичні роботи, які ведуть ДТЕК Одеські електромережі, багато абонентів Південного і Центрального РЕМ у вівторок, 26 листопада, залишилися без світла до 19:00.

Південний РЕМ

  • Абрикосова, 4-48, 45-105а,
  • Академіка Корольова, 43(з корпусами), 45(з корпусами), 49-59,
  • Бернардацці, 8, 8/корп.1,
  • Д.Бурлюка (Гаршина),
  • Дачна,
  • Дубовий Гай,
  • Китобійна, 77, 77В,
  • Костанді,
  • Кришталева,1-12а,
  • Купріна, 9а,
  • Львівська, 1,2,(з корпусами),4-28,
  • Раллі (Ляпідєвського), 3-16,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 88-104,195 ,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Ліпського (Толбухіна),
  • Чикаленко Євгена, 62/1, 62/2, 56/3,
  • дорога Фонтанська,
  • пров. 1-й Дачний,
  • пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. 1-й,2-й, Український,
  • пров. 2-й Костанді, 1-15,
  • пров. 3-й Костанді, 1-11,
  • пров. Абрикосовий,
  • пров. Ванний,
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина),
  • пров. Дачний,
  • пров. Іподромний,10,
  • пров. Кришталевий, 5-10,
  • пров. Літній,
  • пров. Приморський, 1,3,3/корп.9,4/корп.7,11,15,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний,
  • просп. князя Ярослава Мудрого (просп. Академіка Глушка), 11( з корпусами).

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Центральний РЕМ

  • Йоганна Гена (Бажана),
  • Богуна, В. Арнаутська, 33-49,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського),
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Малішевського (Гастело),
  • Гімназична,
  • Гранатна,
  • Канатна,72-78,
  • Квіткова,
  • Квітнева,
  • Клименка, 25,33в,
  • Колонтаївська, 5-39,
  • Ближні Млини (Кондренка),
  • Кордонна,
  • О. Косяченка,
  • О. Станкова (Лейтенанта Шмідта), 4-17,
  • М. Арнаутська, 36-48, 43-59,
  • І.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30- 54,
  • О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а- 27,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Осипова, 37-45,50/52,
  • Пантелеймонівська, 7, 9, 44-56,
  • Платанова,
  • Італійська (Пушкінська), 41-71,
  • Радісна, 114, 116,
  • Різовська, 25-38,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська,
  • Г.Михайленко (Спартаківська),
  • Текстильників,1-7,2-14,
  • Т. Тесс, 1- 43, 2-60,
  • Тіниста, 9/корп.12,
  • Туристська,7-19, 8-18,
  • Успенська, 61,
  • Ференца Ліста,
  • пров. 1-й,2-й, Бузковий,
  • пров. Гранатний,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2,3,4,
  • Ольги Благовидової (Кострова),
  • пров. Малиновський,7,
  • пров. Мостовий, 1,2,2/корп.1,2б,4,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. К.Пігрова (Спартаківський),
  • пров. Туристський, 2 -12б,
  • проїзд Бузковий, 1-6.
Виктория Басок ПРОФІЛЬ
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