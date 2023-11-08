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На Одещині повідомили, коли почнеться опалювальний сезон

На Одещині повідомили, коли почнеться опалювальний сезон

На Одещині незабаром розпочнеться опалювальний сезон 2023/2024 рр. Сьогодні, 8 листопада, в Одеській ОВА повідомили орієнтовні дати його початку в різних містах області.

Інформацію про початок опалювального сезону надав Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА.

За його словами, опалення в першу чергу увімкнуть в північних районах області.

Орієнтовні дати початку опалювального сезону в містах області, які використовують централізоване теплопостачання:

  • Подільськ – 10.11;
  • Одеса – 13.11;
  • Ізмаїл – 15.11;
  • Теплодар – 15.11;
  • Чорноморськ – 20.11;
  • Білгород-Дністровський – 20.11;
  • Южне – 20.11.

Напередодні планувалося, що  новий опалювальний сезон в Одеській області почнеться орієнтовно 1 листопада. Але температурні показники цього року дивують та встановлюють рекорди. А отже і дату початку опалювального сезону перенесли.

Також раніше “Одеське життя” повідомляло, що до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр. підготовлено 1315 котелень, 1908 км теплових мереж, 248 об’єктів водопостачання, 8867 багатоквартирних житлових будинків, 489 дитячих садочків, 623 навчальних закладів, 399 закладів охорони здоров’я. Заготовлено майже 50 тисяч тонн посипкового матеріалу. Також 321 одиниця спеціалізованої техніки готова до роботи.

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