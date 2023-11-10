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Коли в домівках одеситів стане тепло: у міськраді назвали дату

Коли в домівках одеситів стане тепло: у міськраді назвали дату

Цьогорічний опалювальний сезон в Одесі розпочнуть уже з понеділка, 13 листопада. Згідно з розпорядженням Одеського міського голови, першими до централізованого опалення почнуть підключати заклади соціальної сфери.

Про це повідомила Ганна Позднякова, директорка КП “Теплопостачання міста Одеси”.

За її словами, з 13 листопада до централізованого опалення будуть підключені дитячі садочки, школи, лікарні. Після буде підключено житловий фонд.

Також вона нагадала, що боржникам варто сплатити борги за минулий опалювальний сезон. Адже підприємство потребує коштів і на них розраховує. Особливо це відчутно під час війни.

Боржники можуть укладати договори на реструктуризацію сплати боргу. Це дасть можливість підприємству “Теплопостачання міста Одеси” працювати.

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Також Позднякова сказала, що цьогоріч підприємство більш підготовлене до зими, ніж минулого року. “Теплопостачання” забезпечене генераторами, які встановлені на котельнях. Це дасть змогу працювати незалежно від спроб ворога завдати шкоди інфраструктурі міста.

Саме така готовність дасть змогу пережити виклики цієї зими, впевнена Позднякова.

З усіма питаннями стосовно теплопостачання можна звертатися до кол-центру підприємства за телефоном: 048705-61-00.

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