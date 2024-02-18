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В Одесі стане холодніше: прогноз погоди на 19 лютого

В Одесі стане холодніше: прогноз погоди на 19 лютого

Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів надали прогноз погоди в Одесі та Одеській області на понеділок. 19 лютого 2024 року. Як одягатися одеситам, виходячи завтра з дому, і чи потрібно брати парасольки?

Прогноз погоди в Одесі на 19 лютого

За прогнозами, у Одесі завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі опуститься до 0°С, а вдень підніметься до 2-4°С тепла.

Зазначимо, що порівняно з сьогоднішнім днем, буде трохи холодніше, так що говорити про весняне потепління ще рано.

Прогноз погоди на Одещині на 19 лютого

На Одещині синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі триматиметься в межах від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень повітря прогріється не вище, ніж до 1-6°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км, ожеледиця.

Раніше синоптики повідомляли, що в цьому року лютий очікується аномально теплим, щоправда після 14-го числа знову повернуться холоди.

А 5 лютого в Одеській області зафіксували температурний рекорд – температура повітря перевищила норму на 11 градусів.

Фото Олександра Бурлака

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Редакція ПРОФІЛЬ

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