В Одессе станет холоднее: прогноз погоды на 19 февраля

Прогноз погоды в Одессе на 19 февраля

По прогнозам, в Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью опустится почти до 0°С, а днем поднимется до 2-4°С тепла.

Отметим, что по сравнению с днем сегодняшним, будет немного холоднее, так что говорить о весеннем потеплении еще рано.

Прогноз погоды в Одесской области на 19 февраля

По Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет держаться в пределах от 3°С мороза до 2°С тепла, днем воздух прогреется не выше, чем до 1-6°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.

Ранее синоптики сообщали, что февраль в этом году ожидается аномально теплым, правда после 14-го числа снова вернутся холода.

А 5 февраля в Одесской области зафиксировали температурный рекорд – температура воздуха превысила норму на 11 градусов.

Фото Александра Бурлака