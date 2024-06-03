Велоінфраструктура Одеси: чи можна в місті покататися із задоволенням і без ризику

Велосипедна зона на Куликовому полі

Транспортна концепція Одеси була ухвалена міською владою п’ять років тому. І, згідно з планом, її пріоритетними напрямками стали розвиток громадського транспорту і велоінфраструктури.

На сьогодні в місті вже облаштовано понад 127 кілометрів велодоріжок і велосмуг. У поточному році міськрада обіцяє створити нові. Для руху велосипедного транспорту заплановано розмітити ще майже 25 кілометрів. Причому, під час розроблення змін і доповнень велоінфраструктури, запевняють у мерії, враховуються думки та побажання представників міських велоклубів.

Зокрема, одеські велосипедисти запропонували облаштувати, як велосипедну, пішохідну зону на Куликовому полі. У результаті — веломаршрут вулицею Канатною було продовжено через Куликове поле на вулицю Лейтенанта Шмідта. Раніше він проходив від 7 станції Люстдорфської дороги Львівською, Фонтанською дорогою, Сегедською, Канатною і на Куликовому полі закінчувався. Довжина веломаршруту — понад дев’ять кілометрів.

На сьогодні фахівці КУ «СМЕП» встановили на Канатній обмежувальні стовпчики. І на цьому роботи з розмітки нових міських веломаршрутів поки що припинилися.

Про безпеку та штрафи

Щоправда, до початку літнього сезону оновлено було дорожню розмітку на Трасі здоров’я.

Тут з’явилися нові дорожні знаки, що обмежують рух усіх видів транспорту, крім велосипедів. Їздити на легкому електротранспорті — наприклад, самокатах — заборонено. Такий привілей міська влада залишила тільки за екскурсійними електромобілями. А велосипедистів закликають, навіть якщо вони рухаються в межах велодоріжки, дотримуватися швидкісного режиму — не створювати загрозу життю та здоров’ю інших учасників руху. Безпеку на Трасі здоров’я збираються забезпечити за допомогою муніципальної варти. Такі ж обмеження муніципалітет планує запровадити і на територіях одеських парків.

Швидкість велосипедистів на Трасі здоров’я не має перевищувати 20 км на годину. Їздити можна тільки в захисному спорядженні: шоломі, наколінниках і налокітниках. Велосипед необхідно обладнати справними гальмами, звуковим сигналом і світловідбивачами. Попереду вони мають бути білого кольору, з боків — помаранчевого, ззаду — червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді потрібно встановити і ввімкнути ліхтар або фару. Велосипедистам, які порушили ПДР, загрожує штраф у розмірі 340 гривень.

Пішоходам за наявності пішохідної доріжки, заборонено користуватися доріжкою, призначеною для велосипедів. У разі порушень, «покарати» їх можуть на 255 гривень.

Якщо велосипедист або пішохід, які порушили ПДР, перебувають у стані сп’яніння, розмір покарання становитиме 680 гривень.

Якщо порушення призвело до створення аварійної ситуації, сума штрафу зросте до 850 гривень.

Тож: пішоходи і велосипедисти, будьте взаємно ввічливі!

Що думають про міську велоінфраструктуру одесити

Віталій

Рішення розвивати велоструктуру, звісно, потрібне. Але «малювання» велосмуг за рахунок звуження дороги — питання, м’яко кажучи, дуже спірне.

Щоразу, проїжджаючи намальовані «кривулі» з перебудовою з ряду в ряд або на зустрічну смугу, згадую ініціатора «незлим тихим словом». А правий поворот через велодоріжку праворуч — це окрема пісня. Враховуючи, що в праве дзеркало велосипедиста не завжди видно. До того ж створюючи велосипедистам виділені доріжки, не слід забувати вимагати від них дотримання ПДР. Вони такі самі учасники руху зі своїми обов’язками, заборонами та штрафами.

Артем

Велодоріжка — це відокремлена від автомобільної дороги ділянка, майже тротуар, якою умовно безпечно їздити всім категоріям велосипедистів. Яскравий приклад — вулиця Черняховського. Але там вона реалізована частково і стосується дороги з машинами та автобусами. Велодоріжка — це дорого і складно. До того ж триває війна, і вкладати гроші в такі проєкти не на часі. Велосмуга — це просто лінія на дорозі біля узбіччя. В ідеальних умовах вона має бути вільна від припаркованих машин і відносно безпечна для їзди. Приклад в Одесі — Балківська, Фонтанська і Люстдорфська дороги. В Одесі ж багато вузьких вуличок, одностороннього руху, зелених стрілок на поворотах… Тому просто взяти і зробити абсолютно зручну і безпечну інфраструктуру тут не вийде ніколи. Хоча на Балківській зробили дуже круту розмітку, просто «віджавши» у машин по кілька сантиметрів із трьох смуг. У підсумку повноцінна велосмуга починається біля самого Горбатого мосту і закінчується аж біля Херсонського скверу, де дві роздільні дороги сходяться в одну. Звичайно ж, ями, і решітки ніхто не вирівняв, але вже хоч щось. Чув, що водіям таке рішення теж сподобалося: нарешті, нас розділили, і зробили чіткі межі. Залишається актуальним питання створення безпечного і відокремленого від людей маршруту до Траси здоров’я в Аркадії. Велодоріжка закінчується на Черняховського. А далі — або їхати надперевантаженою Генуезькою, або з пішоходами на тротуарі.

Наталя

Велосмуги в місті нерідко викликають запитання. Ну, намальовані вони… Тільки от обриваються в найнесподіваніших місцях. Як чинити в такому разі? Зіскакувати з велика — і на тротуар через трамвайні колії, наприклад? Що може бути легше за малювання на вже готовій дорозі, яка, до речі, за шириною призначена тільки для проїзду авто. Сума, яка виділяється на це, допомогла б військовим, переселенцям, постраждалим…