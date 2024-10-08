В Одессе сотрудник ТЦК корректировал данные в системе «Оберіг»

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и в Офисе генпрокурора.

Установлено, что с марта 2023 года по март 2024 года оператор отделения офицеров запаса и кадров районного ТЦК Одессы, имея доступ и контроль к системе «Оберіг», а также к информации, которая в ней обрабатывается, внес изменения в учетных карточках шести военнообязанных мужчин.

В частности, он вносил в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг» ложную информацию о непригодности мужчин к службе, что позволяло им выезжать за границу. За услугу военный получал от 4 до 7 тысяч долларов США.

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В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Сейчас следователи устанавливают всех лиц, которые успели воспользоваться схемой.

Напомним, завершено расследование по коррупции военкома-миллионера Евгения Борисова.