За інформацією мерії міста, причина масових відключень – планові ремонтні роботи на електромережах.
Так, світла не буде за такими адресами:
Центральний РЕМ
- бул. Французький, 89а;
- пров. Санаторний, 6, 6а.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ
- Котляревського, 1-23;
- пров. Л. Гінзбург, 5-43;
- пров. Помаранчевий, 18-43а.
Роботи до 20:00.
Південний РЕМ
- 1 лінія Вільямса, 19/1, 43;
- Академічна, 1/16-52а;
- Кавунова, 1-18;
- А. Ахматової, 1-40;
- Архітектурна, 10-14а;
- Баштанна, 2-16;
- Вазова І, 9;
- Вертелецького, 7б, 13;
- Давида Бурлюка, 8-30;
- Дача Ковалевського, 72-110;
- Дачна, 3а-30б;
- Дмитрієвська, 1-19;
- Драгоманова, 1-25;
- Квіткова, 4;
- Китобійна, 2-92а;
- Костанді, 14-77а;
- Кримська, 1, 3, 3/корп.1;
- Кришталева, 1;
На тему: Через російський обстріл в Україні введено аварійні відключення світла
- Купріна, 7-54б;
- Левітана, 19/4,19/5,19/корп.3;
- Левкоєва, 1, 7, 7а;
- Львівська, 7а-58;
- Лядова, 1-15;
- М. Демченка, 28-38б;
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16;
- Кільцева, 17-42б;
- Педагогічна, 21;
- Планетна, 1-38б;
- Прорізна, 5,5а;
- Рівності, 1-48;
- Садовського, 1-47А;
- Саксаганського, 1-35;
- Собінова, 15-20;
- Сумська, 1-69б;
- Айвазовського, 70а-84в;
- Ак. Вернадського, 1-51а;
- Флотська, 4-21;
- Харківська, 1-20;
- Чернігівська, 1-24;
- Чікаленко Є., 17-17в, 31;
- Шелухіна С., 1а-33а;
- Наукова, 1-44а;
- Юннатів, 1-15;
- Ялинкова, 2-58г;
- Миколаївська дорога, 132/8;
- Фонтанська дорога, 129;
- Костанді, 60;
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- М.Демченко/ 5-та Лінія, 30, 38;
- М. Демченко/6-я Лінія, 38;
- пров. 1-й Академічний, 1-21б;
- пров. 1-й Китобійний, 4-42а;
- пров. Климовича, 2-8;
- пров. 1-ї Рівності, 1-8, 98, 106;
- пров. 1-й Рясний, 1-15;
- пров. Філософський, 1-7;
- пров. 1-й Юннатов, 1-12б/корп. 2;
- пров. 2-й Академічний, 2-6;
- пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3, 9а;
- пров. 2-й Китобійний, 1-50а;
- пров. 2-й Костанді, 2;
- пров. Чеховського, 1-8;
- пров. 2-ї Рівності, 1, 4;
- пров. 2-а Українська, 3-6;
- пров. Математичний, 1-20;
- пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3;
- пров. Василя Кричевського, 2-7а;
- пров. 3-й Український, 1а-12/1;
- пров. Біологічний, 1-20;
- пров. Павла Чубинського, 3-7г;
- пров. Безіменний, 2-12;
- пров. Вільямса, 2-15б;
- пров. Водний, 1-17а;
- пров. Соні Делоне, 3-22а;
- пров. Лазурського, 2а, 3;
- пров. Іподромний, 10;
- пров. Історичний, 1-14в;
- пров. Кримський, 1-22;
- пров. Літній;
- пров. Львівський, 1-10в, 76;
- пров. Молокова, 1-12;
- пров. Новоукраїнський, 2-31;
- пров. Рівний, 1-11б;
- пров. Слави, 1-10;
- пров. Флотський, 2-23;
- пров. Чернігівська, 1а-8.
Роботи до 18:00-20:00.