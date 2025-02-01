Отключения света
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За інформацією мерії міста, причина масових відключень – планові ремонтні роботи на електромережах.

Так, світла не буде за такими адресами:

Центральний РЕМ

  • бул. Французький, 89а;
  • пров. Санаторний, 6, 6а.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ

  • Котляревського, 1-23;
  • пров. Л. Гінзбург, 5-43;
  • пров. Помаранчевий, 18-43а.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ

  • 1 лінія Вільямса, 19/1, 43;
  • Академічна, 1/16-52а;
  • Кавунова, 1-18;
  • А. Ахматової, 1-40;
  • Архітектурна, 10-14а;
  • Баштанна, 2-16;
  • Вазова І, 9;
  • Вертелецького, 7б, 13;
  • Давида Бурлюка, 8-30;
  • Дача Ковалевського, 72-110;
  • Дачна, 3а-30б;
  • Дмитрієвська, 1-19;
  • Драгоманова, 1-25;
  • Квіткова, 4;
  • Китобійна, 2-92а;
  • Костанді, 14-77а;
  • Кримська, 1, 3, 3/корп.1;
  • Кришталева, 1;
На тему: Через російський обстріл в Україні введено аварійні відключення світла
  • Купріна, 7-54б;
  • Левітана, 19/4,19/5,19/корп.3;
  • Левкоєва, 1, 7, 7а;
  • Львівська, 7а-58;
  • Лядова, 1-15;
  • М. Демченка, 28-38б;
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16;
  • Кільцева, 17-42б;
  • Педагогічна, 21;
  • Планетна, 1-38б;
  • Прорізна, 5,5а;
  • Рівності, 1-48;
  • Садовського, 1-47А;
  • Саксаганського, 1-35;
  • Собінова, 15-20;
  • Сумська, 1-69б;
  • Айвазовського, 70а-84в;
  • Ак. Вернадського, 1-51а;
  • Флотська, 4-21;
  • Харківська, 1-20;
  • Чернігівська, 1-24;
  • Чікаленко Є., 17-17в, 31;
  • Шелухіна С., 1а-33а;
  • Наукова, 1-44а;
  • Юннатів, 1-15;
  • Ялинкова, 2-58г;
  • Миколаївська дорога, 132/8;
  • Фонтанська дорога, 129;
  • Костанді, 60;
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  • М.Демченко/ 5-та Лінія, 30, 38;
  • М. Демченко/6-я Лінія, 38;
  • пров. 1-й Академічний, 1-21б;
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42а;
  • пров. Климовича, 2-8;
  • пров. 1-ї Рівності, 1-8, 98, 106;
  • пров. 1-й Рясний, 1-15;
  • пров. Філософський, 1-7;
  • пров. 1-й Юннатов, 1-12б/корп. 2;
  • пров. 2-й Академічний, 2-6;
  • пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3, 9а;
  • пров. 2-й Китобійний, 1-50а;
  • пров. 2-й Костанді, 2;
  • пров. Чеховського, 1-8;
  • пров. 2-ї Рівності, 1, 4;
  • пров. 2-а Українська, 3-6;
  • пров. Математичний, 1-20;
  • пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3;
  • пров. Василя Кричевського, 2-7а;
  • пров. 3-й Український, 1а-12/1;
  • пров. Біологічний, 1-20;
  • пров. Павла Чубинського, 3-7г;
  • пров. Безіменний, 2-12;
  • пров. Вільямса, 2-15б;
  • пров. Водний, 1-17а;
  • пров. Соні Делоне, 3-22а;
  • пров. Лазурського, 2а, 3;
  • пров. Іподромний, 10;
  • пров. Історичний, 1-14в;
  • пров. Кримський, 1-22;
  • пров. Літній;
  • пров. Львівський, 1-10в, 76;
  • пров. Молокова, 1-12;
  • пров. Новоукраїнський, 2-31;
  • пров. Рівний, 1-11б;
  • пров. Слави, 1-10;
  • пров. Флотський, 2-23;
  • пров. Чернігівська, 1а-8.

Роботи до 18:00-20:00.

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