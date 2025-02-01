Отключения света
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По информации мэрии города, причина массовых отключений – плановые ремонтные работы на электросетях.

В частности, света не будет по таким адресам:

Центральный РЭС

  • бул. Французский, 89а;
  • пер. Санаторный, 6, 6а.

Работы до 19:00.

Северный РЭС

  • Котляревского, 1-23;
  • пер. Л. Гинзбург, 5-43;
  • пер. Оранжерейный, 18-43а.

Работы до 20:00.

Южный РЭС

  • 1 линия Вильямса, 19/1, 43;
  • Академическая, 1/16-52а;
  • Арбузная, 1-18;
  • А. Ахматовой, 1-40;
  • Архитектурная, 10-14а;
  • Баштанная, 2-16;
  • Вазова И, 9;
  • Вертелецкого, 7б, 13;
  • Давида Бурлюка, 8-30;
  • Дача Ковалевского, 72-110;
  • Дачная, 3а-30б;
  • Дмитриевская, 1-19;
  • Драгоманова, 1-25;
  • Цветочная, 4;
  • Китобойная, 2-92а;
  • Костанди, 14-77а;
  • Крымская, 1, 3, 3/корп.1;
  • Хрустальная, 1;
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  • Куприна, 7-54б;
  • Левитана, 19/4,19/5,19/корп.3;
  • Левкоева, 1, 7, 7а;
  • Львовская, 7а-58;
  • Лядова, 1-15;
  • М. Демченко, 28-38б;
  • Немировича-Данченко, 10, 11, 16;
  • Окружная, 17-42б;
  • Педагогическая, 21;
  • Планетная, 1-38б;
  • Прорезная, 5,5а;
  • Равенства, 1-48;
  • Садовского, 1-47А;
  • Саксаганского, 1-35;
  • Собинова, 15-20;
  • Сумская, 1-69б;
  • Айвазовского, 70а-84в;
  • Ак. Вернадского, 1-51а;
  • Флотская, 4-21;
  • Харьковская, 1-20;
  • Черниговская, 1-24;
  • Чикаленко Е., 17-17в, 31;
  • Шелухина С., 1а-33а;
  • Научная, 1-44а;
  • Юннатов, 1-15;
  • Елочная, 2-58г;
  • Николаевская дорога, 132/8;
  • Фонтанская дорога, 129;
  • Костанди, 60;
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  • М.Демченко/ 5-я Линия, 30, 38;
  • М. Демченко/6-я Линия, 38;
  • пер. 1-й Академический, 1-21б;
  • пер. 1-й Китобойный, 4-42а;
  • пер. Климовича, 2-8;
  • пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106;
  • пер. 1-й Обильный, 1-15;
  • пер. Философская, 1-7;
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12б/корп. 2;
  • пер. 2-й Академический, 2-6;
  • пер. 2-й Дачный, 1-9/корп.3, 9а;
  • пер. 2-й Китобойный, 1-50а;
  • пер. 2-й Костанди, 2;
  • пер. Чеховского, 1-8;
  • пер. 2-й Равенства, 1, 4;
  • пер. 2-й Украинский, 3-6;
  • пер. Математический, 1-20;
  • пер. 3-й Костанди, 2-8/корп.3;
  • пер. Василия Кричевского, 2-7а;
  • пер. 3-й Украинский, 1а-12/1;
  • пер. Биологический, 1-20;
  • пер. Павла Чубинского, 3-7г;
  • пер. Безымянный, 2-12;
  • пер. Уильямса, 2-15б;
  • пер. Водный, 1-17а;
  • пер. Сони Делоне, 3-22а;
  • пер. Лазурского, 2а, 3;
  • пер. Ипподромный, 10;
  • пер. Исторический, 1-14в;
  • пер. Крымский, 1-22;
  • пер. Летний;
  • пер. Львовский, 1-10в, 76;
  • пер. Молокова, 1-12;
  • пер. Новоукраинский, 2-31;
  • пер. Ровный, 1-11б;
  • пер. Славы, 1-10;
  • пер. Флотский, 2-23;
  • пер. Черниговская, 1а-8.

Работы до 18:00-20:00.

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