По информации мэрии города, причина массовых отключений – плановые ремонтные работы на электросетях.
В частности, света не будет по таким адресам:
Центральный РЭС
- бул. Французский, 89а;
- пер. Санаторный, 6, 6а.
Работы до 19:00.
Северный РЭС
- Котляревского, 1-23;
- пер. Л. Гинзбург, 5-43;
- пер. Оранжерейный, 18-43а.
Работы до 20:00.
Южный РЭС
- 1 линия Вильямса, 19/1, 43;
- Академическая, 1/16-52а;
- Арбузная, 1-18;
- А. Ахматовой, 1-40;
- Архитектурная, 10-14а;
- Баштанная, 2-16;
- Вазова И, 9;
- Вертелецкого, 7б, 13;
- Давида Бурлюка, 8-30;
- Дача Ковалевского, 72-110;
- Дачная, 3а-30б;
- Дмитриевская, 1-19;
- Драгоманова, 1-25;
- Цветочная, 4;
- Китобойная, 2-92а;
- Костанди, 14-77а;
- Крымская, 1, 3, 3/корп.1;
- Хрустальная, 1;
По теме: Из-за российского обстрела в Украине введены аварийные отключения света
- Куприна, 7-54б;
- Левитана, 19/4,19/5,19/корп.3;
- Левкоева, 1, 7, 7а;
- Львовская, 7а-58;
- Лядова, 1-15;
- М. Демченко, 28-38б;
- Немировича-Данченко, 10, 11, 16;
- Окружная, 17-42б;
- Педагогическая, 21;
- Планетная, 1-38б;
- Прорезная, 5,5а;
- Равенства, 1-48;
- Садовского, 1-47А;
- Саксаганского, 1-35;
- Собинова, 15-20;
- Сумская, 1-69б;
- Айвазовского, 70а-84в;
- Ак. Вернадского, 1-51а;
- Флотская, 4-21;
- Харьковская, 1-20;
- Черниговская, 1-24;
- Чикаленко Е., 17-17в, 31;
- Шелухина С., 1а-33а;
- Научная, 1-44а;
- Юннатов, 1-15;
- Елочная, 2-58г;
- Николаевская дорога, 132/8;
- Фонтанская дорога, 129;
- Костанди, 60;
Читайте также: В Одессе увеличилось количество пострадавших от ракетного обстрела
- М.Демченко/ 5-я Линия, 30, 38;
- М. Демченко/6-я Линия, 38;
- пер. 1-й Академический, 1-21б;
- пер. 1-й Китобойный, 4-42а;
- пер. Климовича, 2-8;
- пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106;
- пер. 1-й Обильный, 1-15;
- пер. Философская, 1-7;
- пер. 1-й Юннатов, 1-12б/корп. 2;
- пер. 2-й Академический, 2-6;
- пер. 2-й Дачный, 1-9/корп.3, 9а;
- пер. 2-й Китобойный, 1-50а;
- пер. 2-й Костанди, 2;
- пер. Чеховского, 1-8;
- пер. 2-й Равенства, 1, 4;
- пер. 2-й Украинский, 3-6;
- пер. Математический, 1-20;
- пер. 3-й Костанди, 2-8/корп.3;
- пер. Василия Кричевского, 2-7а;
- пер. 3-й Украинский, 1а-12/1;
- пер. Биологический, 1-20;
- пер. Павла Чубинского, 3-7г;
- пер. Безымянный, 2-12;
- пер. Уильямса, 2-15б;
- пер. Водный, 1-17а;
- пер. Сони Делоне, 3-22а;
- пер. Лазурского, 2а, 3;
- пер. Ипподромный, 10;
- пер. Исторический, 1-14в;
- пер. Крымский, 1-22;
- пер. Летний;
- пер. Львовский, 1-10в, 76;
- пер. Молокова, 1-12;
- пер. Новоукраинский, 2-31;
- пер. Ровный, 1-11б;
- пер. Славы, 1-10;
- пер. Флотский, 2-23;
- пер. Черниговская, 1а-8.
Работы до 18:00-20:00.