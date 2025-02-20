Як контролюється якість та безпека газопостачання?

– Станіславе Юрійовичу, як вимірюються параметри газу – тиск і витрата газу?

– Вимірювання витрати газу на газорозподільної станції (ГРС) проводиться за допомогою стандартних пристроїв звуження, таких як діафрагма, а також турбінних і ультразвукових витратомірів. Кількість споживаного газу самою ГРС (на власні потреби – газове опалення, система опалення ГРС тощо) вимірюється мембранними і роторними газовими лічильниками. Температура газу вимірюється за показниками термометрів, а також за допомогою електронних датчиків температури. Контролюються також якісні показники газу, такі як компонентний склад, точка роси та інші (вимірюються за характеристиками).

Тиск газу вимірюється за допомогою манометрів, що розміщуються на вхідному та вихідному газопроводі, перед і за фільтром (або використовуватиметься манометр перепаду тиску), перед газовим лічильником, на байпасі, за регулятором тиску і на редукційній лінії для котельні. Тиск газу на вході і виході повинен бути записаний в реєстраторському пристрої. Широко використовуються манометричні датчики тиску, що передають параметри тиску за допомогою телеметрії.

Тиск в мережах змінюється залежно від сезону і використання газу різними категоріями споживачів. Від гідравлічного розрахунку, проведеного облгазами, залежить, чи буде тиск газу на обладнанні кожного споживача достатнім для роботи усіх газових приладів.

Як формується тариф на розподіл газу?

– З чого складається тариф на розподіл газу і хто його визначає?

– Оплата послуг з розподілу природного газу визначається тарифом, розмір якого затверджується «регулятором» – Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

– На що йдуть гроші?

– Виручені кошти спрямовуються на утримання, обслуговування, реконструкцію та модернізацію газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби, оплату праці фахівців, які щодня підтримують роботу газопроводів на належному рівні. Частина коштів спрямовується на закупівлю технологічного газу, необхідного для транспортування блакитного палива до споживачів під відповідним тиском. Всі ці витрати контролюються Державною комісією.

Як відбувається газове обслуговування багатоквартирного будинку?

Акціонерне товариство «Одесагаз» повідомляє, що 19 листопада 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила Постанову №1955 «Про встановлення граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків для операторів ГРМ на 2025 рік». Вона визначає граничні тарифи на технічне обслуговування (ТО) газових систем у багатоквартирних будинках на 2025 рік.

Згідно з цією постановою, вартість ТО внутрішньобудинкових систем газопостачання (ВБСГ) в будинках, які включені до графіка на 2025 рік, встановлюється відповідно до затверджених тарифів. Дізнатися актуальну інформацію про ціну та порядок проведення обслуговування можна у розділі Дані по будинку на офіційному сайті компанії.

Що це означає для власників квартир?

Ще 7 грудня 2023 року набрала чинності Постанова №2291 «Про затвердження Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесення змін до Кодексу газорозподільних систем». Цей документ визначає основні умови обслуговування, порядок укладання договорів та відповідальність сторін.

Які норми регулюють питання технічного обслуговування газових мереж:

Стаття 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

«Перелік видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках»;

«Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку»;

Постанова НКРЕКП від 29 листопада 2023 р. №2242 «Про встановлення граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків для операторів ГРМ на 2023 та 2024 роки».

Хто відповідальний за технічне обслуговування?

Кожен газифікований багатоквартирний будинок зобов’язаний проходити регулярне технічне обслуговування. Його можуть виконувати:

Оператор ГРМ (в Одеській області – АТ «Одесагаз»), з яким укладено типовий договір; Інша ліцензована організація, якщо управитель будинку або ОСББ підписали окремий договір.

Оператор ГРМ зобов’язаний інформувати мешканців про умови технічного обслуговування та його вартість. Всі питання щодо тарифів та порядку надання послуг можна уточнити у вашого газового оператора.

ПРО ТЕРМІН СЛУЖБИ ГАЗОПРОВОДІВ. Одеська газотранспортна система функціонує вже майже півстоліття:

14% газопроводів експлуатуються понад 33 роки і потребують термінової заміни;

20% мереж наближаються до цього віку;

37% були побудовані 10-20 років тому;

29% мають вік до 10 років.

Як одеситам безкоштовно встановити лічильники?

«Одесагаз» виконує безкоштовне встановлення лічильників газу побутовим споживачам (населенню), які використовують природний газ без його комерційного обліку. Це передбачено Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Детальніше про безкоштовне встановлення лічильників можете дізнатися за номерами телефонів:

(048) 705-39-63;

(048) 705-36-51;

050-333-62-92.

Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Понеділок-п’ятниця з 9:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: у разі відмови споживача від встановлення лічильників газу розподіл природного газу припиняється.

«Одесагаз» попереджає!

Якщо:

ви відчуваєте запах газу (вдома, на вулиці, громадських будинках тощо);

у вашій оселі відсутня подача газу;

газовикористовуюче обладнання працює в позаштатному режимі;

сторонні особи втручаються в роботу газової мережі,

телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби за номером 104.

Якщо ви відчули запах газу в оселі, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО:

вмикати та вимикати будь-які електроприлади, зокрема світло та дверні дзвінки;

використовувати сірники, запальнички та інші джерела відкритого вогню.

Якщо ви відчули запах газу в оселі, НЕОБХІДНО:

негайно перекрити вентилі на газових приладах і крани подачі газу перед ними;

забезпечити провітрювання приміщень, відкрити вікна і двері;

зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби (104);

залишити приміщення та попередити сусідів.

Важливі цифри та факти

«ПЕРЕДПЕНСІЙНИЙ» ВІК ГАЗОПРОВОДІВ. 1918 року в Одесі погасла остання газова вулична лампа, і професія ліхтарника відійшла в минуле. Відтоді газ почав використовуватися здебільшого для промислових та побутових потреб. Проте сьогодні перед газовою системою міста стоять нові виклики: «передпенсійний» вік газопроводів. Значна частина газопроводів Одеси експлуатується вже 40-50 років і потребує оновлення.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ В ОДЕСІ. Тривають активні роботи з реконструкції та модернізації системи газопостачання. Зокрема, замінюються старі газорегуляторні пункти (ВРП) на сучасні шафові пункти контролю (ШРП). У житлових масивах, таких як «Райдужний», на вулиці Піонерській та в Гагарінському провулку, прокладаються нові газопроводи, створюючи кільцеву систему, яка забезпечує безперебійне постачання газу навіть під час аварій або проведення робіт на газопроводах.

ГАЗИФІКАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. В рамках Програми газифікації Одеської області до 2035 року фахівці АТ «Одесагаз»: