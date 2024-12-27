В Одесі ще 7 світлофорів оснастили автономною системою живлення

В Одесі ще на семи ключових перехрестях встановлено безперебійні блоки живлення для світлофорів. Завдяки цьому обладнанню світлофори зможуть працювати автономно навіть за відсутності електроенергії. Про це повідомляє Одеська міська рада.
За інформацією комунальної установи «СМЕП», нові блоки живлення дозволяють світлофорам функціонувати без зовнішнього живлення від 2 до 8 годин. Це має зменшити ризик виникнення заторів та аварійних ситуацій у місті під час відключень електроенергії.
Автономні системи було встановлено на таких важливих транспортних вузлах:
- вул. Академіка Сахарова — вул. Академіка Заболотного;
- вул. Академіка Заболотного — проспект Князя Володимира Великого;
- проспект Князя Володимира Великого — вул. Давида Ойстраха;
- вул. Михайла Грушевського — вул. Колонтаївська;
- вул. Балтиморська — вул. Генуезька;
- вул. Івана та Юрія Лип — вул. Євгена Танцюри;
- вул. Академіка Філатова — вул. Космонавтів.
За словами фахівців, роботи із забезпечення світлофорів безперебійними блоками живлення триватимуть. Впровадження таких рішень є частиною міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, перші кроки з впровадження таких систем почалися ще влітку.