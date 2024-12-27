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В Одесі ще 7 світлофорів оснастили автономною системою живлення

В Одесі ще 7 світлофорів оснастили автономною системою живлення

В Одесі ще на семи ключових перехрестях встановлено безперебійні блоки живлення для світлофорів. Завдяки цьому обладнанню світлофори зможуть працювати автономно навіть за відсутності електроенергії. Про це повідомляє Одеська міська рада.

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За інформацією комунальної установи «СМЕП», нові блоки живлення дозволяють світлофорам функціонувати без зовнішнього живлення від 2 до 8 годин. Це має зменшити ризик виникнення заторів та аварійних ситуацій у місті під час відключень електроенергії.

Автономні системи було встановлено на таких важливих транспортних вузлах: 

  • вул. Академіка Сахарова — вул. Академіка Заболотного;
  • вул. Академіка Заболотного — проспект Князя Володимира Великого;
  • проспект Князя Володимира Великого — вул. Давида Ойстраха;
  • вул. Михайла Грушевського — вул. Колонтаївська;
  • вул. Балтиморська — вул. Генуезька;
  • вул. Івана та Юрія Лип — вул. Євгена Танцюри;
  • вул. Академіка Філатова — вул. Космонавтів.

За словами фахівців, роботи із забезпечення світлофорів безперебійними блоками живлення триватимуть. Впровадження таких рішень є частиною міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, перші кроки з впровадження таких систем почалися ще влітку.

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