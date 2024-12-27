В Одесі ще 7 світлофорів оснастили автономною системою живлення

За інформацією комунальної установи «СМЕП», нові блоки живлення дозволяють світлофорам функціонувати без зовнішнього живлення від 2 до 8 годин. Це має зменшити ризик виникнення заторів та аварійних ситуацій у місті під час відключень електроенергії.

Автономні системи було встановлено на таких важливих транспортних вузлах:

вул. Академіка Сахарова — вул. Академіка Заболотного;

вул. Академіка Заболотного — проспект Князя Володимира Великого;

проспект Князя Володимира Великого — вул. Давида Ойстраха;

вул. Михайла Грушевського — вул. Колонтаївська;

вул. Балтиморська — вул. Генуезька;

вул. Івана та Юрія Лип — вул. Євгена Танцюри;

вул. Академіка Філатова — вул. Космонавтів.

За словами фахівців, роботи із забезпечення світлофорів безперебійними блоками живлення триватимуть. Впровадження таких рішень є частиною міської програми з підвищення безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, перші кроки з впровадження таких систем почалися ще влітку.