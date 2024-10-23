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В Одесі рятують дітей, які постраждали від побоїв батька: 2-х місячна дівчинка в реанімації

В Одесі рятують дітей, які постраждали від побоїв батька: 2-х місячна дівчинка в реанімації

В Одесі затримали горе-батька, який систематично бив своїх малолітніх дітей. Двомісячна донька перебуває в лікарні у важкому стані, а 2-х річного сина обстежують медики.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Про подію поліцейські дізналися від медиків, коли вночі 22 жовтня постраждалу дівчинку доправили з дому до реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої лікарні.

За даними ЗМІ, медики діагностували у немовляти важкий стан: кома, крововилив у мозок, набряк головного мозку, забій легенів і численні переломи ребер.

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Правоохоронці з’ясували, що 27-річний батько дратувався і бив доньку щоразу, коли вона плакала, таким чином «заспокоюючи» її. А коли самопочуття дитини сильно погіршилося, мати викликала «швидку». 24-річна жінка насильству не перешкоджала.

Подружня пара живе в цивільному шлюбі й раніше в поле зору поліції та служби у справах дітей не потрапляла. Крім доньки, у них є дворічний син, якого батько теж бив. Зараз хлопчика обстежують лікарі. Як з’ясувалося, у нього закритий перелом стегна.

За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень немовляті горе-батькові загрожує до восьми років позбавлення волі. У рамках цього ж провадження встановлюються обставини щодо побиття хлопчика.

побив дочку

Під час слідства буде надано правову оцінку всім діям як чоловіка, так і жінки. Подальшу долю дітей вирішуватимуть працівники служби у справах дітей.

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