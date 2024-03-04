В Одесі розслідують смерть немовляти та 9-річного хлопчика

Про це сьогодні, 4 березня, повідомили в поліції Одеської області.

Щодо події в пологовому будинку правоохоронці встановили, що 16 лютого одеситка народила двійню хлопчиків, але за півгодини один із них помер під час реанімації.

Щодо смерті 9-річного жителя Ізмаїльського району встановлено, що 23 лютого його мати звернулася до сімейного лікаря в Ренійську районну лікарню, де хлопчику поставили діагноз “гостра респіраторна вірусна інфекція” та відпустили на амбулаторне лікування.

Уночі 27 лютого стан дитини різко погіршився і її госпіталізували спочатку в районну, а потім в обласну дитячу клінічну лікарню, де вранці 29 лютого вона померла.

В обох випадках поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 140 – невиконання або неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення.

У межах проваджень слідчими призначено судово-медичні експертизи, які мають встановити, зокрема, й причини смерті дітей.