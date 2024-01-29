В Одесі розслідують загадкову смерть восьмирічного хлопчика

Про це повідомили в поліції Одеської області.

У неділю, 28 січня, ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з лікарень Одеси в машині швидкої допомоги привезли восьмирічного жителя Березівського району. Дитина перебувала у стані клінічної смерті.

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На жаль, під час реанімації менш ніж за годину хлопчик помер.

Під час огляду тіла дитини слідчими ознак насильницької смерті виявлено не було.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. 2 ст. 115 КК України (з позначкою природна смерть).

Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

За даними одеських ЗМІ, померлий хлопчик родом із села Петрівка Березівського району. Дитина виховувалася в багатодітній сім’ї і мала хронічне захворювання.

За словами його матері, хлопчик три дні температурив, його лікували вдома. У неділю в дитини почалися судоми, їй викликали швидку. Медики ухвалили рішення терміново транспортувати пацієнта до Одеси.

Фото ілюстративне