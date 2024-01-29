В Одессе расследуют загадочную смерть восьмилетнего мальчика

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В воскресенье, 28 января, вечером в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в одну из больниц Одессы в машине скорой помощи привезли восьмилетнего жителя Березовского района. Ребенок находился в состоянии клинической смерти.

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К сожалению, во время реанимации менее чем через час мальчик умер.

При осмотре тела ребенка следователями признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (с пометкой естественная смерть).

Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По данным одесских СМИ, умерший мальчик родом из села Петровка Березовского района. Ребенок воспитывался в многодетной семье и имел хроническое заболевание.

По словам его матери, мальчик три дня температурил, его лечили дома. В воскресенье у ребенка начались судороги, ему вызвали скорую. Медики приняли решение срочно транспортировать пациента в Одессу.

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