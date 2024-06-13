В Одессе разбушевалась непогода: Балковскую подтопило, а на Дерибасовской упало дерево (фото)

В Одессе разбушевалась непогода: Балковскую подтопило, а на Дерибасовской упало дерево (фото)

Сегодня днем, в четверг, 13 июня, на Одессу обрушился ливень с грозой. И, как водится в подобных случаях, не обошлось без хоть и не особо существенных, но все таки последствий.

О том, как «похозяйничала» сегодня в Одессе непогода, пишут городские Телеграм-каналы.

Особую «прелесть» разгулявшейся стихии придал раздавшийся как раз в это время сигнал воздушной тревоги.

Из-за ливня движение транспорта в низинах было затруднено. Разумеется, больше всего досталось многострадальной улице Балковской, которую «по традиции» немного подтопило. При этом машины по улице проезжают:

А вот в самом центре Одессы, на улице Дерибасовской, между Ришельевской и Пушкинской упало дерево, оборвав электропровода.

Были повреждены две машины, но предварительно, люди не пострадали.

Упало дерево в центре Одессы

Также сообщается о «деревопаде» и на других городских улицах. Но официальная информация от мэрии пока не поступала.

При этом прогноз синоптиков неутешителен: как сообщили в одесской мэрии, в ближайшие часы дождь может значительно усилиться.

Тем не менее, в настоящее время дождь утих.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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