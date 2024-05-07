В Одессе пьяный и без прав водитель «мерседеса» сбил велосипедиста

На улице Атамана Головатого пьяный и без водительского удостоверения одессит на «мерседесе» наехал на велосипедиста. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.
ДТП произошло вечером в воскресенье, 5 мая. Об этом сообщили в полиции Одесской области.
24-летний одессит за рулем Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил 36-летнего велосипедиста.
Пострадавший мужчина был госпитализирован в городскую больницу, где ему диагностировали ушиб легких, травмы брюшной стенки, черепно-мозговую травму, компрессионно-обломочный перелом позвонка.
Водитель легковушки не пострадал. Проверка на алкоголь показала, что он был пьяным.
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Также выяснилось, что водитель автомобиля не имел водительского удостоверения, поскольку его лишили прав за нетрезвое вождение в прошлом году.
Злостному нарушителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку.