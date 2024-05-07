В Одессе пьяный и без прав водитель «мерседеса» сбил велосипедиста

ДТП произошло вечером в воскресенье, 5 мая. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

24-летний одессит за рулем Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил 36-летнего велосипедиста.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в городскую больницу, где ему диагностировали ушиб легких, травмы брюшной стенки, черепно-мозговую травму, компрессионно-обломочный перелом позвонка.

Водитель легковушки не пострадал. Проверка на алкоголь показала, что он был пьяным.

Читайте также: В Одессе пьяный водитель без документов пятый раз попался полицейским

Также выяснилось, что водитель автомобиля не имел водительского удостоверения, поскольку его лишили прав за нетрезвое вождение в прошлом году.

Злостному нарушителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку.